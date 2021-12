iPhone SE: Dritte Generation schon im Q1/2022

Das erste iPhone SE wurde im März 2016 von Apple angeboten und verpackte die Innereien des iPhone 6S in ein kantiges Gehäuse, das sich am Hardware-Design des iPhone 5S orientierte.

Das iPhone SE soll Apple im kommenden Jahr als „günstiges“ 5G-Smartphone am Markt platzieren und dürfte damit einmal mehr auf Unternehmenskunden abzielen, die die außerhalb des regulären Taktes angebotenen Geräte in großen Stückzahlen für die eigenen Mitarbeiter einkaufen.

Apple könnte die dritte Generation des iPhone SE bereits im ersten Quartal 2022 veröffentlichen, also bis spätestens zum 31. März 2022 in die Auslagen der 16 deutschen Apple Stores legen. Dies melden die Marktbeobachter von TrendForce und fügen wenig überraschend hinzu, dass die vier neuen Modelle der iPhone 14-Familie erst im zweiten Halbjahr folgen werden.

