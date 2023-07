iOS 17: So lässt sich der Beta-Test beenden

Der Test des neuen iPhone-Betriebssystems ist in diesem Jahr so einfach wie noch nie zuvor. Während interessierte Nutzer in den zurückliegenden Jahren so genannte Konfigurationsprofile einspielen mussten, reicht in diesem Jahr ein Abstecher in die Systemeinstellungen des iPhones, wo sich die Teilnahme am Betatest mit wenigen Handgriffen aktivieren lässt.

Apples Abkehr von Profildateien

Anstatt auf Profildateien zu setzen, die eigentlich nur für registrierte Entwickler verfügbar sein sollten, während vergangener Betaphasen aber immer auch unter der Hand verteilt wurden, knüpft das Betaprogramm von iOS 17 die Nutzung der Vorabversion an die mit dem Gerät verknüpfte Apple ID.

In diesem Jahr lassen sich die Testversion damit nicht nur gänzlich kostenfrei laden installieren und ausprobieren, sondern auch deutlich bequemer aktivieren.

Beendigung des Beta-Tests

Die Umstellung des Testprogramms verändert allerdings auch die Art und Weise, wie Anwender die Teilnahme am Beta-Programm wieder beenden können. Anstatt wie früher, das Konfigurationsprofil vom eigenen Gerät zu löschen, muss fortan die Belieferung mit neuen Beta-Updates deaktiviert werden.

Im Bereich „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareupdate“ > „Beta-Updates“ muss der entsprechende Haken von „iOS 17 Public Beta“ oder „iOS 17 Developer Beta“ einfach auf „Aus“ gesetzt werden.

Um dann wieder auf eine reguläre Systemversion zu setzen, müssen Anwender allerdings warten bis Apple ein entsprechendes Update bereitgestellt – im Fall von iOS 17 also bis in den Herbst hinein.

Wer früher wieder zurück auf eine aktuelle Version das iPhone-Betriebssystems wechseln möchte, kommt nicht an einer Wiederherstellung des eigenen Gerätes vorbei. Wie diese erfolgt hat Apple im Hilfeeintrag #HT203282 zusammengefasst („So deinstallierst du iOS- oder iPadOS-Beta-Software“), dessen deutschsprachige Version jetzt frisch um die Informationen zu iOS 17 aktualisiert wurde.