Lidl Plus wird zum Punkteprogramm: Das ändert sich für App-Nutzer

Zum Monatsanfang hat der Lebensmittel-Discounter Lidl seine Kunden-App um ein Punktesystem erweitert, das das bisherige Bonusprogramm dauerhaft ablösen soll. Während bislang vor allem Coupons, der sogenannte „Rabattsammler“ und zeitlich begrenzte Aktionen im Mittelpunkt standen, sollen Nutzer künftig bei nahezu jedem Einkauf Punkte sammeln und diese dann gezielt gegen Prämien-Coupons eintauschen.

Die jetzt veröffentlichten Teilnahmebedingungen (PDF-Download) zeigen, wie das neue Modell im Alltag funktionieren soll. Punkte werden sowohl in den Filialen als auch im Lidl-Onlineshop gesammelt und anschließend in der Lidl-Plus-App verwaltet.

Punkte sammeln in Filiale und Onlineshop

Die Grundregel ist einfach: Für jeden Euro Einkaufswert wird ein Punkt gutgeschrieben. Voraussetzung ist, dass Kunden ihre digitale Lidl-Plus-Karte an der Kasse vorzeigen oder im Onlineshop mit ihrem Lidl-Plus-Konto angemeldet bestellen.

Nicht alle Produkte sind jedoch berücksichtigt. Ausgenommen sind unter anderem Bücher, Zeitschriften, Tabakwaren, Geschenkkarten, Prepaid-Karten sowie Pfandbeträge. Auch Versandkosten und Lieferzuschläge im Onlineshop fließen nicht in die Berechnung ein.

Die Punkte werden zudem nicht sofort gutgeschrieben. Laut Lidl erscheinen sie erst zwei Tage nach dem Einkauf auf dem Kundenkonto. Zudem begrenzt der Händler die Anzahl der berücksichtigten Einkäufe. Pro Tag werden maximal die ersten fünf Einkäufe in Filialen oder im Onlineshop für das Punktesammeln angerechnet.

Die Einführung des Systems knüpft an die Entwicklung der Lidl-Plus-App an, die zunächst regional gestartet war und im August 2020 bundesweit ausgerollt wurde. ifun.de berichtete zum Deutschlandstart der Lidl-Plus-App sowie zum offiziellen Filialstart.

Punkte gegen Coupons eintauschen

Gesammelte Punkte lassen sich nicht direkt an der Kasse verrechnen und auch nicht in Geld auszahlen. Stattdessen werden sie gegen digitale Prämien-Coupons eingetauscht. Diese gewähren iherseits Rabatte auf ausgewählte Produkte oder Angebote in den Filialen und im Onlineshop.

Für jeden Euro Einkaufswert gibt es einen 1 Lidl Punkt. 360 Lidl-Punkte lassen sich dann etwa gegen eine 10er-Schachtel Bioeier eintauschen, für 500 Punkte gibt es einen 5 Euro Rabatt auf den nächsten Einkauf.

Für die Einlösung müssen die Coupons zunächst in der App aktiviert werden. Anschließend werden sie beim Einkauf automatisch berücksichtigt, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Ein einmaliger Punkteeinsatz kann später nicht rückgängig gemacht werden.

Interessant ist auch die lange Laufzeit der Guthaben. Nicht eingelöste Punkte bleiben 24 Monate nach ihrer Gutschrift gültig. Erst danach verfallen sie automatisch. Bei Retouren oder stornierten Bestellungen werden die dafür erhaltenen Punkte wieder abgezogen. Dadurch kann sogar ein negativer Punktestand entstehen.