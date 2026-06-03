LEGO SMART Play: 12 neue Sets gehen in den Vorverkauf

LEGO und The Pokémon Company erweitern ihre seit 2025 bestehende Partnerschaft um eine neue Produktkategorie. Nach den ersten klassischen Pokémon-Bausätzen, die Anfang des Jahres vorgestellt wurden, folgt nun die nächste Ausbaustufe: Mit den neuen LEGO Pokémon SMART-Play-Sets sollen Kinder ihre Figuren nicht nur zusammenbauen, sondern auch mit ihnen interagieren können.

Kern des Systems ist der sogenannte SMART Brick. Dabei handelt es sich um einen elektronischen Baustein, der Bewegungen, Berührungen und bestimmte Spielaktionen erkennt. In Kombination mit sogenannten SMART Tags reagieren die Modelle mit Licht- und Toneffekten. LEGO beschreibt das Konzept als interaktives Spielen ohne dauerhaft benötigten Bildschirm.

Die Technik soll typische Elemente aus der Pokémon-Welt nachbilden. Figuren können gefüttert, trainiert oder für Kämpfe vorbereitet werden. Ein Pikachu reagiert beispielsweise auf ein gebautes Sandwich, während ein Glurak auf Berührungen mit passenden Geräuschen antwortet. Die Reaktionen entstehen direkt im Modell und nicht über eine Smartphone-Anwendung. Lediglich für Firmware-Updates älterer SMART Bricks stellt LEGO eine begleitende App bereit.

Zwölf Pokémon-Sets zum Marktstart

Zum Verkaufsstart am 1. August umfasst die Reihe insgesamt zwölf Sets. Zwei davon werden als Komplettpakete angeboten und enthalten die für SMART Play notwendige Elektronik. Das Set „Trainingshaus mit Pikachu“ richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und kostet 69,99 Euro. Das größere Set „Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza“ enthält zwei SMART Bricks und wird für 119,99 Euro angeboten.

Die übrigen zehn Produkte dienen als Erweiterungen des Systems. Sie bringen zusätzliche Figuren, Schauplätze und SMART Tags mit, verzichten jedoch auf die zentrale Elektronik. Die Sets decken unterschiedliche Spielszenarien ab, darunter Schatzsuchen, Arenakämpfe, Konzerte oder Laborumgebungen.

Auffällig ist die breite Preisspanne. Kleine Sets wie „Pummeluff-Konzert“ starten bei 14,99 Euro, größere Erweiterungen mit mehreren Figuren kosten bis zu 89,99 Euro. Damit positioniert LEGO die Reihe sowohl für Einsteiger als auch für Sammler und Familien, die bereits in das SMART-Play-System investiert haben.

Star Wars machte im Januar den Anfang

Die Pokémon-Reihe ist nicht die erste große Lizenzkooperation innerhalb des SMART-Play-Programms. Den Auftakt der neuen Plattform hatte LEGO bereits mit Star-Wars-Sets gemacht, die Anfang 2026 vorgestellt wurden. Damals stand vor allem die neue Technik im Mittelpunkt. Inzwischen wurden alle Star-Wars-Sets im Preis reduziert.