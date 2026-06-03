Sensoren, Licht und Geräusche
LEGO SMART Play: 12 neue Sets gehen in den Vorverkauf
LEGO und The Pokémon Company erweitern ihre seit 2025 bestehende Partnerschaft um eine neue Produktkategorie. Nach den ersten klassischen Pokémon-Bausätzen, die Anfang des Jahres vorgestellt wurden, folgt nun die nächste Ausbaustufe: Mit den neuen LEGO Pokémon SMART-Play-Sets sollen Kinder ihre Figuren nicht nur zusammenbauen, sondern auch mit ihnen interagieren können.
Kern des Systems ist der sogenannte SMART Brick. Dabei handelt es sich um einen elektronischen Baustein, der Bewegungen, Berührungen und bestimmte Spielaktionen erkennt. In Kombination mit sogenannten SMART Tags reagieren die Modelle mit Licht- und Toneffekten. LEGO beschreibt das Konzept als interaktives Spielen ohne dauerhaft benötigten Bildschirm.
Die Technik soll typische Elemente aus der Pokémon-Welt nachbilden. Figuren können gefüttert, trainiert oder für Kämpfe vorbereitet werden. Ein Pikachu reagiert beispielsweise auf ein gebautes Sandwich, während ein Glurak auf Berührungen mit passenden Geräuschen antwortet. Die Reaktionen entstehen direkt im Modell und nicht über eine Smartphone-Anwendung. Lediglich für Firmware-Updates älterer SMART Bricks stellt LEGO eine begleitende App bereit.
Zwölf Pokémon-Sets zum Marktstart
Zum Verkaufsstart am 1. August umfasst die Reihe insgesamt zwölf Sets. Zwei davon werden als Komplettpakete angeboten und enthalten die für SMART Play notwendige Elektronik. Das Set „Trainingshaus mit Pikachu“ richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und kostet 69,99 Euro. Das größere Set „Ultimativer Showdown zwischen Glurak und Blitza“ enthält zwei SMART Bricks und wird für 119,99 Euro angeboten.
Die übrigen zehn Produkte dienen als Erweiterungen des Systems. Sie bringen zusätzliche Figuren, Schauplätze und SMART Tags mit, verzichten jedoch auf die zentrale Elektronik. Die Sets decken unterschiedliche Spielszenarien ab, darunter Schatzsuchen, Arenakämpfe, Konzerte oder Laborumgebungen.
Auffällig ist die breite Preisspanne. Kleine Sets wie „Pummeluff-Konzert“ starten bei 14,99 Euro, größere Erweiterungen mit mehreren Figuren kosten bis zu 89,99 Euro. Damit positioniert LEGO die Reihe sowohl für Einsteiger als auch für Sammler und Familien, die bereits in das SMART-Play-System investiert haben.
Star Wars machte im Januar den Anfang
Die Pokémon-Reihe ist nicht die erste große Lizenzkooperation innerhalb des SMART-Play-Programms. Den Auftakt der neuen Plattform hatte LEGO bereits mit Star-Wars-Sets gemacht, die Anfang 2026 vorgestellt wurden. Damals stand vor allem die neue Technik im Mittelpunkt. Inzwischen wurden alle Star-Wars-Sets im Preis reduziert.
Was sagt Darth Vader zu den neuen Smart Play Sets?
Darth Vader: „WiWuwuWa“
und Luke Skywalker?
Luke: „WiWaWuWa“
Ich freue mich schon auf die Helden-Videos zu den Sets :-)
Weiß wirklich nicht, ob der kreative Zen-Moment des Bauens und der Flow-State des fantasievollen Spielens mit dem Gebauten durch Elektronik nicht eher gestört wird?!
Die Geräusche, die die Steine machen, macht man vlt lieber selbst beim Spielen – und oftmals sogar sinnvoller als dieses Gepiepse.
Welt seid mir gegrüßt… :D
Es kann eigentlich nicht schlimmer werden, wie die Star Wars Geschichte :)
Und in Billund so: Hold min øl og se her.
Ganz genau. Lol
Dülüfilolü: Das ikonische Zitat von Darth Vader.
Ich mein, das System ist ja ganz witzig. Man hätte definitiv mehr daraus machen können.
Aber wie knausrig mit den Smart Bricks umgegangen wird (die müssten in jedem Set haufenweise dabei sein) und die dazugehörigen absurden Preise lassen das System (hoffentlich) scheitern. Dafür, dass da ach so viel Entwicklung reingeflossen sein soll, ist es schon sehr mau.
Ganz net aber für diese Preise einfach absurd…
Genau das. Besonders schlimm ist, das es „kompatible“ Sets gibt, die also nicht mal einen Smart Brick enthalten. Und wenn welche drin sind, dann weniger als das Set „Funktionen“ dafür hat. Und man kann sie aktuell nicht einzeln kaufen.
Wow UVP beim Star Wars Set = 90 € und dann nur ein Stein mit 5 Tags. Eher was für Sammler. Denn wenn ich sehe wie meine Tochter mit Lego spielt (i) Sets werden umgebaut, (ii) Geräusche werden selbst gemacht (ich glaube die weiß gar nicht wie ein Laserschwert klingt – Wozu auch). Solche Sets verhindern meiner Meinung nach eher Kreativität
Da wird sich der Held der Steine aber freuen
Lego war mal richtig toll!
Vorweg: ich bin Generation „Wenn die Straßenlampen angehen, kommst du heim.“
Man konnte aus den Steinen bauen, was man wollte und seine Fantasie ausleben • in Form UND Farbe.wollte man einfarbig bauen…baute man einfarbig. Und unsre Eltern mussten nicht, wie heute, ihre Organe verkaufen, um uns regelmäßig mit Lego zu versorgen.
Heute: Farbseuche, Luxuspreise, nur noch Häuserfronten, kannst nicht mehr wirklich mit spielen, nix andres draus bauen. Und dieser „Smart Brick“ und wie er sparsam „vertrieben“ wird. Was soll das Ding? Zwei Stunden laden, damit es dann „buwuhu zisch“ macht?
Früher war Lego Lachen, Freude, Spaß, Fantasie…
Heute kauf ich Lumibricks und Pantasy :)
Sorry, Lego war schon immer sehr teuer. Auch vor 50 Jahren.
@mobilman, sind Sie der Pressesprecher aus der Blase vom Held der Steine.
Hat er etwas geschrieben, was nicht zutrifft?