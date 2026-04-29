Lidl Plus soll attraktiver werden
Lidl: „Meal Deals“ sollen App-Nutzung ankurbeln
Lidl testet in Deutschland ein aus Großbritannien bekanntes Vertriebskonzept und verknüpft dieses eng mit seiner Kunden-Applikation Lidl Plus. Wie der Fachdienst „Supermarktblog“ zuerst berichtet, stehen derzeit kombinierte Angebotssets im Mittelpunkt, die nur über die App aktiviert werden können.
Ziel ist es offenbar, die Nutzung der Anwendung vor dem Einkauf zu etablieren und zusätzliche Kaufanreize zu schaffen.
Digitale Coupons als Einstiegspunkt
Die sogenannten „Meal Deals“ basieren nicht auf einem festen Paketpreis, sondern auf einem prozentualen Rabatt. Kunden wählen in der App vorgegebene Produkte aus mehreren Kategorien aus und aktivieren anschließend den passenden Coupon. Erst danach wird der Preisnachlass an der Kasse berücksichtigt. Dieses Vorgehen zwingt Nutzer dazu, sich aktiv mit der Anwendung auseinanderzusetzen, bevor sie einkaufen.
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Der Impuls verschiebt sich damit vom Regal ins Digitale. Wer sparen möchte, muss vorab in die App schauen.
Unterschied zum britischen Modell
In Großbritannien gehören Meal Deals seit Jahren zum Alltag. Dort funktionieren die Angebote meist über feste Gesamtpreise, die unabhängig von der konkreten Produktauswahl gelten. Kunden wissen im Voraus, was sie zahlen. Lidl geht in Deutschland einen anderen Weg und setzt auf einen pauschalen Rabatt von 30 Prozent auf die gewählten Artikel.
Die aktuellen Coupons sind zeitlich begrenzt und bundesweit nutzbar. Eine größere Bewerbung außerhalb der App findet bislang nicht statt. Das spricht dafür, dass Lidl zunächst prüfen will, wie stark die Angebote tatsächlich genutzt werden und ob sie das Einkaufsverhalten beeinflussen.
Im Mittelpunkt steht weniger das einzelne Angebot als die Funktion der App. Sie soll zum festen Bestandteil des Einkaufs werden und Kunden regelmäßig zur Interaktion bewegen. Die Meal Deals dienen dabei als konkreter Anlass, die Anwendung vor jedem Besuch zu öffnen.
Entwickler: Lidl Digital International GmbH & Co. KG
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Nicht mal, wenn man mir noch Geld auszahlt nach dem Einkauf, würde ich solche Apps nutzen.
Das ist schön für dich und sehr interessant für die Community!
Gut, dass wir in Deutschland nicht gezwungen sind, Apps zu benutzen.
Ich habe damit im letzten Jahr über 200€ gespart. Aber wenn du gern auf geschenktes Geld verzichtest…
Ich spare auch einiges im Jahr, da ich dass einkaufe, was ich brauche und nicht noch ’nehmen wir mit‘ weil im Angebot.
Ich nehm das was ich brauche und spare trotzdem (zB wg. „-10% auf Obst und Gemüse“)
@Halber: ich dachte, man kauft, das was man braucht und ist nicht verpflichtet, mehr und/oder Unnötiges zu kaufen.
Bin oft bei Lidl und hab bisher niemanden entdeckt, der mich aufgefordert hat etwas zu kaufen.
Dann ist ja gut, dass es kein Zwang ist :)
Schnidl lohnt sich :))))
Lidl, aber auch Rewe habe ich wegen der unfairen Preise für nicht App- Nutzer von meinem Einkaufszettel gestrichen. Seltene Ausnahmen sind wirklich gute Angebote, die für alle Kunden gelten.
Gewinner ist Aldi!
Und teilweise der Marktkauf in der Nähe, da Aldi auch heute noch Angebotslücken, hauptsächlich bei Frischware hat.
Schätze beim Frühstück-Angebot würden die mit der Kombi Energie Drink und Zigaretten mehr Erfolg haben. :P
Mal im ernst, für mich vollkommen uninteressant, da ich von der Arbeit aus nichts von und für unterwegs brauche.
Du kannst die Coupons auch für den normalen Einkauf nutzen, du musst niemanden nachweisen, dass die Produkte fürs Frühstück oder die Mittagspause sind :D
Solange ich mit meinen Daten bezahle, macht es die App auch nicht attraktiver.
Ok ich mag Lidel. Aber das ungesunde Zeug überlasse ich lieber anderen.
LIDL hat halt einfach eine App, die sich wenigstens lohnt. Hier mal ein 5€-Gutschein, da mal was geschenkt… Jetzt auch mit den Pfandbons die man direkt in der App hat. Kann man nicht meckern.
Den Bildern nach zu urteilen sind das die „Diabetes Wochen“ bei LIDL?