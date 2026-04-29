Lidl: „Meal Deals“ sollen App-Nutzung ankurbeln

Lidl testet in Deutschland ein aus Großbritannien bekanntes Vertriebskonzept und verknüpft dieses eng mit seiner Kunden-Applikation Lidl Plus. Wie der Fachdienst „Supermarktblog“ zuerst berichtet, stehen derzeit kombinierte Angebotssets im Mittelpunkt, die nur über die App aktiviert werden können.

Ziel ist es offenbar, die Nutzung der Anwendung vor dem Einkauf zu etablieren und zusätzliche Kaufanreize zu schaffen.

Digitale Coupons als Einstiegspunkt

Die sogenannten „Meal Deals“ basieren nicht auf einem festen Paketpreis, sondern auf einem prozentualen Rabatt. Kunden wählen in der App vorgegebene Produkte aus mehreren Kategorien aus und aktivieren anschließend den passenden Coupon. Erst danach wird der Preisnachlass an der Kasse berücksichtigt. Dieses Vorgehen zwingt Nutzer dazu, sich aktiv mit der Anwendung auseinanderzusetzen, bevor sie einkaufen.

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Der Impuls verschiebt sich damit vom Regal ins Digitale. Wer sparen möchte, muss vorab in die App schauen.

Unterschied zum britischen Modell

In Großbritannien gehören Meal Deals seit Jahren zum Alltag. Dort funktionieren die Angebote meist über feste Gesamtpreise, die unabhängig von der konkreten Produktauswahl gelten. Kunden wissen im Voraus, was sie zahlen. Lidl geht in Deutschland einen anderen Weg und setzt auf einen pauschalen Rabatt von 30 Prozent auf die gewählten Artikel.

Die aktuellen Coupons sind zeitlich begrenzt und bundesweit nutzbar. Eine größere Bewerbung außerhalb der App findet bislang nicht statt. Das spricht dafür, dass Lidl zunächst prüfen will, wie stark die Angebote tatsächlich genutzt werden und ob sie das Einkaufsverhalten beeinflussen.

Im Mittelpunkt steht weniger das einzelne Angebot als die Funktion der App. Sie soll zum festen Bestandteil des Einkaufs werden und Kunden regelmäßig zur Interaktion bewegen. Die Meal Deals dienen dabei als konkreter Anlass, die Anwendung vor jedem Besuch zu öffnen.