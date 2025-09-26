Verstärkte Selbstbedienung an der Kasse
LIDL Scan & Go: Erste Filialen verbauen Smartphone-Halterungen
LIDL baut die Bezahlzonen in seinen deutschen Filialen um. Statt einzelne Selbstbedienungskassen an den Rand zu stellen, entstehen ganze Bereiche für Self-Checkout. Damit will das Unternehmen den Kundenfluss flexibler steuern und Personal gezielt einsetzen.
LIDL Scan & Go: An speziellen Kassen kann nur per LILD Pay bezahlt werden
Eine zentrale Servicestation unterstützt beim Scannen, löst technische Probleme und hilft Kunden, die weiterhin an klassischen Kassen bezahlen möchten.
Wie Branchenbeobachter melden, erprobt der Discounter derzeit verschiedene Konzepte und hat sich noch nicht auf ein endgültiges Modell festgelegt. Fest steht jedoch, dass Selbstbedienungskassen künftig einen größeren Teil des Bezahlvorgangs übernehmen sollen.
Scan & Go und digitale Bons in der App
Parallel weitet LIDL das mobile Scannen von Produkten aus. Mit LIDL Scan & Go können Kunden ihre Einkäufe bereits während des Rundgangs per Smartphone erfassen und direkt in den Wagen legen. Zum Abschluss reicht es, den digitalen Warenkorb an einer speziellen Kasse zu bezahlen.
Die Funktion ist Teil der LIDL-Plus-App. Nutzer müssen sich beim Betreten der Filiale einchecken, wahlweise automatisch per Standortfreigabe oder manuell über einen QR-Code. Obst und Gemüse lassen sich nach dem Wiegen per Etikett hinzufügen. Seit Juli gibt es zudem die Möglichkeit, Pfandbons digital zu speichern. Kundinnen und Kunden können am Automaten wählen, ob sie einen Papierbon möchten oder den Betrag direkt in der App gutschreiben lassen. Der digitale Pfandbon bleibt drei Jahre gültig und kann in allen Filialen eingelöst werden.
TikTok-Nutzer @alltime_scorer1 zeigt die Smartphone-Halterungen
Zudem stattet LIDL erste Märkte mit Smartphone-Halterungen an den Einkaufswagen aus, um das Scannen während des Einkaufs komfortabler zu machen. Noch ist Scan & Go nicht bundesweit verfügbar, könnte aber nach dem Vorbild des digitalen Pfandbons Schritt für Schritt ausgeweitet werden.
Immer mehr App-Nutzung
Alles Veränderungen mit denen LIDL die Einkaufsprozesse stärker auf das Smartphone ausrichtet und damit die Nutzung von LIDL Pay verstärken möchte. Bei dem Lastschriftverfahren muss der Discounter keine zwischengeschalteten Zahlungsdienstleister mehr vergüten und behält mehr vom Umgesetzten Geld.
Sehr schön, ich verwende Scan & Go immer bei REWE und es ist ein großer Time Saver, da man sonst dort an der Kasse länger steht als der Einkauf gedauert hat. Außerdem sieht man auf einen Blick was Artikel kosten, welche Rabatte angewendet wurden etc.
Ja, das System, das Rewe einsetzt, ist super. Die Geräte sind genau darauf ausgelegt und übernehmen alles. Dein Handy brauchst du nur zum bezahlen. So ist es gut.
Ich möchte aber auf keinen Fall bei Lidl und anderen Märkten mein Smartphone mit deren App einsetzen. Kein Bock. Das ist viel unpraktischer und datenhungrig.
+1.
+1
Habt ihr mal konkrete also „echte“ Beispiele, warum die Lidl App so „unnormal“ Datenhungrig sein soll? Ich will wissen ob es sich hier um „typisch übertriebene German-Angst“ handelt oder da tatsächlich konkrete Machenschaften hinterstecken die Grenzwertig sind.
Bei Rewe sind das fest an den Einkaufswagen installierte Geräte zum Scannen der Produkte, wenn ich das richtig verstanden haben?
Finde ich super. Es ist schlimm, wenn ich länger an der Kasse stehen muss, als ich für das Einkaufen gebraucht habe.
Boah richtig schlimm sowas……Ironie aus
„Einkaufen“ beinhaltet auch das Bezahlen.
Wenn der einfach den Einkaufswagen überwachen würde wenn man was reinlegt wäre es noch einfacher :D
Ähnlich wie bei Decathlon wo die Produkte nur in eine Box gelegt werden müssen und dann direkt erfasst werden. Ist dann vielleicht der nächste Schritt.
Praktisch wäre es, vielleicht ja Zukunftsmusik. Bei Decathlon ist aber auch ein Chip (NFC?) an jedem Kleidungsstück fest eingebracht.
Ob sich das für einen Joghurt rentiert…?
Nutze die Lidl Plus App und die SB Kassen schon lange und gerne. Aber welchen Vorteil hätte ich von Lidl Pay? Mit meiner Kreditkarte sammele ich Meilen. Da muss sich Lidl noch etwas einfallen lassen und mir einen Vorteil verschaffen.
Du kannst ja sicher deine Kreditkarte als Zahlungsmittel bei Lidl pay hinterlegen und sammelst ja weiter deine Meilen, ich habe Lidl pay nur am Anfang zum Testen ausprobiert, da wollten sie aber das man ein Kontoabbuchung hinterlegt vielleicht wurde das jetzt angepasst
Heißt das, dass man an den Kassen nur mit Lidl Pay zahlen kann oder bezieht sich das auf das Scan & Go?
Hallelujah
Bei den Niederländer wenn man rüber schaut, Gang und gebe mit der Smartphone Halterung… sowas simples …
Und wieder keine Bargeldzahlungen an den SB-Kassen mehr möglich. :(
Warum auch?
Weil es immer noch Menschen gibt die ihr Geld lieber Bar zahlen
Na die werden ja auch bald aussterben. Dann haben wir den Ballast endlich los.
Ich finde die Art wie LIDL diese Konzepte umsetzt ziemlich „von oben herab“ und wenig selbstbewusst.
Als Kunde fühle ich mich wie ein Stück Vieh das ein Gatter öffnen muss, wenn ich meinen Beleg an den Scanner halte. Auch finde ich es beleidigend, dass mir die Video-Überwachung beim Scannen der Produkte präsentiert wird und dass entsprechende Hinweise in der Software gibt die man wegtippen muss.
Die App finde ich finanziell attraktiv, dafür muss man sich aber ziemlich intensiv mit ihr beschäftigen. Etwa müssen Gutschein recht mühsam einzeln aktiviert werden.
Ich fühle mich gegängelt und versuche, wenn möglich LIDL zu meiden. Ich finde wer die Arbeit an Kunden abgibt, sollte wenigstens dafür sorgen, dass es Spaß macht. Ich finde sie setzen es um, als wäre man als Kunde eine zwielichtige Aushilfe.
Du solltest dringend an deinem Mindset arbeiten. Es gibt dafür auch professionelle Hilfe.
Für 1 – 5 Produkte vielleicht ok, die (Muss) – Ablagen am Self Checkout sind für mehr viel zu klein. Andauernd klappt irgendwas nicht und die Kassenaufsicht muss kommen. Nehme wieder die normale Kasse.
Aus gar keine Fall werde ich diese Art von Arbeitsplatzvernichtung und Elektroschrottvermehrung unterstützen, alles nur Gewinnmaximierung für eine Stiftung die keine sein dürfte.
Dazu kommt noch der massenweise Import von asiatischem Billigramsch im Nonfoodsektor,.
+1!
+1!
Wieso Arbeitsplatzvernichtung? Ersten muss noch jemand da sein für Probleme und die Regale lassen sich nicht von alleine einräumen. In den Filialen wo es mittlerweile mehr SB Kassen gibt, fällt mir auf, dass das Kassenpersonal dafür im Laden arbeitet als an der Kasse direkt. Also dieses Argument ist eher Blödsinn.
@Kreven29
„Im Laden“ fällt jetzt bestimmt nicht mehr Arbeit an als vorher.
In den Niederlanden gibt es Handscanner für die Kunden. Die Dinger klaut niemand. Wie ist das mit dem Smartphone am Einkaufswagen…nur mal als Überlegung.;-)
Die gibt es bei uns beim REWE auch, aber ich benutze lieber mein iPhone, das habe ich eh in der Hand wegen Einkaufszettel-App =)
Schade das wir älteren, sprich Rentner im Alter ab 70 Jahre, außen vor gelassen werden. Bei allem Fortschritt und rationalen Gedanken finde ich dies nicht fair.