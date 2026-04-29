Bosch hat sein Smarthome-Portfolio um den Bewegungsmelder II [+M] erweitert. Bei dem Gerät handelt es sich um einen klassischen passiven Infrarot-Bewegungsmelder, der jedoch über eine integrierte Leuchte verfügt und somit auch als Orientierungslicht dienen kann. Über das Ökosystem von Bosch hinaus lässt sich der Sensor über Matter auch in Smarthome-Systeme wie Apple Home integrieren.

Der Bewegungsmelder II [+M] kann laut Hersteller Bewegungen in einem Erfassungsbereich von bis zu 13 Metern zuverlässig erkennen. Die Reichweite hängt direkt vom Ort der Anbringung ab. Für eine optimale Funktion empfiehlt Bosch die Montage in etwa zwei Metern Höhe.

Automationen für Komfort und Sicherheit

In Automationen eingebunden kann das Gerät darauf basierend beispielsweise Alarme auslösen oder Funktionen wie etwa die Steuerung von Beleuchtungsfunktionen übernehmen. Um Fehlalarme zu reduzieren, setzt das Gerät nach Angaben des Herstellers auf einen integrierten Filter, der Bewegungen kleinerer Tiere erkennen und entsprechend berücksichtigen soll.

Ein integrierter Erschütterungssensor ermöglicht es laut Bosch zudem, Manipulationen am Bewegungsmelder zu erkennen. Diese können ebenfalls Automationen in Gang setzen oder per Push-Mitteilung gemeldet werden. Darüber hinaus kann das Gerät auch die aktuelle Helligkeit und Temperatur erfassen. So lassen sich auch Kombinationen mehrerer Zustände als Auslöser für Aktionen definieren, etwa nach dem Muster „Rollladen herunterfahren bei einer Temperatur über 24 Grad Celsius und hoher Helligkeit“.

Orientierungslicht mit anpassbaren Einstellungen

Das integrierte Orientierungslicht lässt sich bei Bewegung und geringer Umgebungshelligkeit automatisch einschalten. Helligkeit und Empfindlichkeit lassen sich dabei individuell anpassen. So kann das Licht nicht nur als Not- oder Nachbeleuchtung, sondern auch als Hinweis dienen, dass ein Alarmsystem aktiv ist.

Der neue Bewegungsmelder von Bosch ist sowohl für den Einsatz in Gebäuden als auch im Außenbereich vorgesehen und nach IP55 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Die Montage könne wahlweise mit Schrauben oder Klebematerial erfolgen.