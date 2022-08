LED-Controller zum Nachrüsten von HomeKit und Alexa

Der Schweizer Anbieter myStrom rüstet die HomeKit-Anbindung bei bereits auf dem Markt befindlichen Produkten zum Teil per Software-Update nach. Wir haben ja bereits über die Schaltsteckdose und den Bewegungsmelder von myStrom berichtet. Als drittes mit Apple Home kompatibles Produkt hat das Unternehmen mit seinem WiFi LED Strip Controller ein eher außergewöhnliches Zubehör im Programm. Das Gerät dient dazu, vorhandene LED-Leuchtstreifen an Smarthome-Lösungen anzubinden.

Diese Nischenlösung zielt wohl besonders auch auf Umgebungen, in denen bereits Standard-LED-Leuchtstreifen verbaut wurden, die man im Nachhinein „smart“ machen will. Bei Neuinstallationen sollte es in der Regel nicht nur günstiger, sondern auch einfacher sein, wenn man sich einen für seine zwecke passenden und für die Anbindung an HomeKit & Co. vorbereiteten Lightstrip holt, das Angebot ist hier mittlerweile ausgesprochen vielseitig.

Will man aus den genannten oder auch anderen Gründen allerdings selbst einen LED-Streifen mit entsprechenden Funktionen ausstatten, so bietet sich der WiFi LED Strip Controller als Lösung an. Lest vor dem Kauf aber unbedingt und aufmerksam die Produktbeschreibung und Anwendungshinweise: Ihr kauft in der Tat nur einen Controller, und müsst nicht nur den LED-Streifen, sondern auch den passenden Trafo selbst beisteuern. Abhängig von der Art des Verwendeten Leuchtstreifens muss man hier zudem möglicherweise auch einen Schraubendreher oder gar Lötkolben zur Hand nehmen. Wohl nicht ohne Grund merkt der Hersteller bei seiner Produktbeschreibung an, dass die Installation durch eine Fachperson empfohlen wird.

Dafür bewirbt myStrom seinen WiFi LED Strip Controller dann aber auch als leistungsfähigen Controller für den Innenbereich, der sowohl RGBW, einfarbige als auch Warm-/Kaltweiss-LED-Strips unterstützt. Neben Apple Home ist der Controller auch für Amazon Alexa und Google Home zertifiziert. Der Kaufpreis wird mit 44,90 Euro angegeben.