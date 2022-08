myStrom WLAN-Bewegungsmelder mit HomeKit kompatibel

myStrom konnte uns bislang mit sehr robuster Hardware überzeugen. Die WLAN-Steckdose des Herstellers läuft hier seit vergangenem Sommer im Dauerbetrieb ohne jede Probleme und Aussetzer. Auch die über das Jahr hinweg hohen Temperaturschwankungen am Standort der Steckdose im Gartenhaus hatten keinerlei negativen Einfluss. Hoffen wir also, dass sich der Bewegungsmelder als ebenso verlässlich erweist.

Neben HomeKit erscheint der Sensor auch in der App des Herstellers, über die sich Interaktionen mit anderen myStrom-Geräten konfigurieren oder wie oben erwähnt auch Firmware-Updates aufspielen lassen. Wer hier keine persönlichen Daten preisgeben will, kann auch von der Funktion „Mit Apple anmelden“ Gebrauch machen.

Eigentlich wird die Bezeichnung „Bewegungsmelder“ dem myStrom-Zubehör nicht ganz gerecht. Neben der Bewegungserfassung registriert der Sensor auch Helligkeitsunterschiede und erfasst zudem die aktuelle Raumtemperatur. Alle drei Werte werden an HomeKit übergeben und können dort nicht nur angezeigt, sondern auch in Automationen verwendet werden. Beispielsweise lassen sich dann Lampen bei Bewegung oder einer Helligkeitsänderung schalten.

Der WiFi Motion Sensor von myStrom ist mittlerweile ebenfalls mit HomeKit kompatibel. Wir haben vor geraumer Zeit ja schon über die WLAN-Steckdose des Anbieters berichtet. Wie seinerzeit bei der Steckdose, kommt die HomeKit-Unterstützung auch beim Bewegungssensor von myStrom per Firmware-Update. Dies dürfte auch Bewertungen wie teils auf Amazon vorhanden erklären, in denen die fehlende HomeKit-Unterstützung bemängelt wird: Prüft mithilfe der myStrom-App , ob die neueste Firmware auch tatsächlich installiert ist.

