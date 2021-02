Amazon Kreditkarte: Landesbank Berlin jetzt offiziell bei Apple Pay

Knappe zwei Monate nachdem Google die Amazon-Kreditkarte in den kontaktlosen Bezahldienst Google Pay integrierte, deutet sich nun die unmittelbar bevorstehende Aufnahme der Amazon-Kreditkarte in Apples Bezahldienst Apple Pay an.

Apple listet LBB offiziell

Apples offizielle Übersicht der in Europa an Apple Pay teilnehmenden Bankinstitute listet seit wenigen Stunden die Landesbank Berlin AG als neuen Deutschland-Partner. Zudem bietet die auf dem iPhone vorinstallierte Wallet-App jetzt die Neuanlage von Kreditkarten der Landesbank Berlin AG an.

Darüber hinaus hat die Landesbank Berlin AG jetzt auch offizielle „Datenschutzhinweise für Apple Pay“ veröffentlicht – das vierseitige PDF-Dokument ist auf den 22. Januar 2021 datiert und steht erst seit wenigen Tagen zum Download bereit.

Apple Pay: Datenschutz-Hinweise offiziell verfügbar

Amazon-, ADAC- und Haus-Kreditkarten

Neben der Amazon-Kreditkarte wickelt die Landesbank Berlin AG auch das Co-Branding-Angebot der ADAC-Kreditkarten ab, die gleichzeitig als Mitgliedsausweise dienen und stellt mit der LBB Visa Card Basis, der LBB-Doppel-Kreditkarte und der LBB-Doppel-Kreditkarte in Gold eine Reihe eigener Kreditkarten zur Verfügung.

Es ist davon auszugehen, dass diese nach und nach alle mit Apple Pay zusammenarbeiten werden. Wir vermuten jedoch, dass die Amazon-Kreditkarte hier als erstes der von der LBB bereitgestellten Kreditkarten-Angebote vorpreschen wird.

Erst Anfang 2020 baute die LBB ihr Online-Angebot komplett um und bietet seit dem Sommer eine iPhone-App zur Überwachung der Amazon-Kreditkarte an – gesonderte Apps gehören zu den Mitmach-Voraussetzungen für Apple Pay.

Kostenlos für Prime-Mitglieder

Die Amazon-Kreditkarte, die Neukunden mit einer Startgutschrift in Höhe von 40 Euro lockt, lohnt sich vor allem für Prime-Mitglieder. Diese zahlen keine Kartengebühren und erhalten 3% ihrer Ausgaben für Käufe auf Amazon.de zurück. Für Käufe außerhalb von Amazon.de werden zudem 0,5% zurückgezahlt.

Ohne Prime-Mitgliedschaft kostet die Karte ab dem 2. Jahr jährlich 20 Euro, zudem erhält man nur 2% der Ausgaben für Käufe auf Amazon.de zurück.

Produkthinweis Die Amazon.de VISA Karte Info-Seite

Mit Dank an Karl!