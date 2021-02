Soundcore Noise-Cancelling-Kopfhörer und Lautsprecher im Angebot

Anker bietet seinen Bluetooth-Kopfhörer Soundcore Q30 momentan für 63,99 Euro an. Der Preis für den offiziell 79,99 Euro teuren Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung fällt damit fast auf das Niveau des kurzzeitigen Einführungspreises im Oktober.

Der Anker Soundcore Life Q30 ist in den Farben Schwarz, Blau und Rosa erhältlich und kommt mit klassischer Over-Ear-Form und einem integrierten Akku, der mit aktivier Geräuschisolierung bis zu 40 Stunden und im Standardbetrieb sogar bis zu 60 Stunden Laufzeit verspricht.

Die integrierte Geräuschunterdrückung bietet gesonderte Modi für die Verwendung in Innenräumen, im Freien und in Transportmitteln wie beispielsweise einem Flugzeug. Auf diese Weise will der Hersteller für besonders angepasste Wirkung sorgen. Dabei lässt sich jederzeit ein Transparenzmodus für bessere Wahrnehmung der Außengeräusche aktivieren.

Im Lieferumfang sind neben dem Kopfhörer selbst ein USB-C-Ladekabel, ein optional verwendbares 3,5-mm-Audiokabel und ein Reiseetui enthalten. Um den Aktionspreis zu erzielen, müsst ihr den jeweils auf den Produktseiten für die einzelnen Farben bereitgestellten Rabattgutschein aktivieren.

Produkthinweis Soundcore by Anker Life Q30 Bluetooth-Kopfhörer, Hybrid Active Geräuschisolierung, Individuelle Modi, Hi-Res Sound, EQ... Aktionspreis

Bluetooth-Lautsprecher Soundcore 3 im Blitzangebot

Ergänzend noch der Hinweis auf ein aktuelles Blitzangebot des Herstellers. Hier gibt es den Bluetooth-Lautsprecher Anker Soundcore 3 gerade mit 10 Euro Preisnachlass für 49,99 Euro.