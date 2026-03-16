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Neue Grafik und neue Inhalte

Lara Croft kehrt zurück: Erste Tomb-Raider-Trilogie für iOS
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Aspyr veröffentlicht zum 30-jährigen Jubiläum der Spielereihe „Tomb Raider“ zwei neue Remastered-Sammlungen. Während die Variante Tomb Raider IV – V – VI nur für Konsolen und Desktop-Geräte erhältlich ist, wurden die ersten drei Spiele der Reihe auch als neues Sammel-Paket für iOS veröffentlicht. Die App Tomb Raider I bis III Remastered lässt sich für iPhone und iPad optimiert kostenlos im App Store laden und ausprobieren. Die Vollversion lässt sich zum Preis von 17,99 Euro freischalten.

Das erste Tomb-Raider-Spiel ist 1996 erschienen und hat den Grundstein für den Erfolg der Adventure-Reihe um die Archäologin Lara Croft gelegt. Damals hat die Spielheldin auf der Suche nach einem historischen Artefakt unter anderem Peru und Ägypten besucht. In den zahlreichen Fortsetzungen führte die Spielreihe Lara Croft anschließend mehr oder weniger rund um den Globus.

Tomb Raider 1

Die ersten drei Teile inklusive Erweiterungen

Die neue iOS-App vereint die drei ursprünglichen Teile der Reihe und macht sie erstmals mitsamt allen Erweiterungen und versteckten Levels auf dem iPhone und dem iPad spielbar. Konkret sind die Spiele Tomb Raider, Tomb Raider II und Tomb Raider III, jeweils inklusive ihrer Erweiterungen „The Unfinished Business“, „The Gold Mask“ und „The Lost Artifact“, enthalten.

Begleitend dazu haben die Entwickler einen zusätzlichen Herausforderungsmodus mit neuen Inhalten eingeführt. Dieser soll dazu motivieren, bereits absolvierte Level noch einmal zu spielen. Dabei sorgen angepasste Modifikatoren für zusätzliche Aufgaben. Durch das Abschließen von Erfolgen lassen sich neue Outfits freischalten, die auch Einfluss auf Laras Fähigkeiten haben.

Mit alter oder neuer Grafik spielbar

Die Neuauflage kombiniert laut den Entwicklern das ursprüngliche Spielgefühl mit einer überarbeiteten Grafik. Dabei kann man jederzeit zwischen der überarbeiteten Darstellung und dem ursprünglichen Polygon-Look wechseln. Die Version für Mobilgeräte wurde zudem mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und neuen Steueroptionen ausgestattet.

Laden im App Store
Tomb Raider I-III Remastered
Tomb Raider I-III Remastered
Entwickler: Aspyr Media, Inc.
Preis: Kostenlos+
Laden
16. März 2026 um 08:26 Uhr von chris Fehler gefunden?


    33 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ziemlich cool, aber schon irgendwie schade, dass wie so häufig bei Umsetzungen das Apple TV nicht berücksichtigt wird. Die Spiele lassen sich bestimmt auch gut mit der Performance des Apple TV spielen und dann auf dem großen Bildschirm mit Controller.

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  • Die Gute sieht mit über 50 genauso stabil aus wie damals. Beim ersten Game war es noch ein Gag mit einem nude cheat das Shirt gegen hautfarbene Pixel zu tauschen. Wie die Zeit vergeht.

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  • Auf dem AppleTV würde ich es kaufen und spielen (mit richtigen Controllern).
    Aber iPad – sorry Nein!

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  • Sind wir mit unserem Frauenbild wirklich keinen Schritt weiter gekommen in 30 Jahren…?

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  • Ihr könnt doch einfach euer iPhone mit dem HDMI Adapter von Apple an euren 4K TV anschließen und der PS5 Controller lässt sich mit Bluetooth zum iPhone verbinden. Fertig! Damit habt ihr eure Konsole auch ohne Apple TV. :)

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