Lara Croft kehrt zurück: Erste Tomb-Raider-Trilogie für iOS

Aspyr veröffentlicht zum 30-jährigen Jubiläum der Spielereihe „Tomb Raider“ zwei neue Remastered-Sammlungen. Während die Variante Tomb Raider IV – V – VI nur für Konsolen und Desktop-Geräte erhältlich ist, wurden die ersten drei Spiele der Reihe auch als neues Sammel-Paket für iOS veröffentlicht. Die App Tomb Raider I bis III Remastered lässt sich für iPhone und iPad optimiert kostenlos im App Store laden und ausprobieren. Die Vollversion lässt sich zum Preis von 17,99 Euro freischalten.

Das erste Tomb-Raider-Spiel ist 1996 erschienen und hat den Grundstein für den Erfolg der Adventure-Reihe um die Archäologin Lara Croft gelegt. Damals hat die Spielheldin auf der Suche nach einem historischen Artefakt unter anderem Peru und Ägypten besucht. In den zahlreichen Fortsetzungen führte die Spielreihe Lara Croft anschließend mehr oder weniger rund um den Globus.

Die ersten drei Teile inklusive Erweiterungen

Die neue iOS-App vereint die drei ursprünglichen Teile der Reihe und macht sie erstmals mitsamt allen Erweiterungen und versteckten Levels auf dem iPhone und dem iPad spielbar. Konkret sind die Spiele Tomb Raider, Tomb Raider II und Tomb Raider III, jeweils inklusive ihrer Erweiterungen „The Unfinished Business“, „The Gold Mask“ und „The Lost Artifact“, enthalten.

Begleitend dazu haben die Entwickler einen zusätzlichen Herausforderungsmodus mit neuen Inhalten eingeführt. Dieser soll dazu motivieren, bereits absolvierte Level noch einmal zu spielen. Dabei sorgen angepasste Modifikatoren für zusätzliche Aufgaben. Durch das Abschließen von Erfolgen lassen sich neue Outfits freischalten, die auch Einfluss auf Laras Fähigkeiten haben.

Mit alter oder neuer Grafik spielbar

Die Neuauflage kombiniert laut den Entwicklern das ursprüngliche Spielgefühl mit einer überarbeiteten Grafik. Dabei kann man jederzeit zwischen der überarbeiteten Darstellung und dem ursprünglichen Polygon-Look wechseln. Die Version für Mobilgeräte wurde zudem mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und neuen Steueroptionen ausgestattet.