Neue Grafik und neue Inhalte
Lara Croft kehrt zurück: Erste Tomb-Raider-Trilogie für iOS
Aspyr veröffentlicht zum 30-jährigen Jubiläum der Spielereihe „Tomb Raider“ zwei neue Remastered-Sammlungen. Während die Variante Tomb Raider IV – V – VI nur für Konsolen und Desktop-Geräte erhältlich ist, wurden die ersten drei Spiele der Reihe auch als neues Sammel-Paket für iOS veröffentlicht. Die App Tomb Raider I bis III Remastered lässt sich für iPhone und iPad optimiert kostenlos im App Store laden und ausprobieren. Die Vollversion lässt sich zum Preis von 17,99 Euro freischalten.
Das erste Tomb-Raider-Spiel ist 1996 erschienen und hat den Grundstein für den Erfolg der Adventure-Reihe um die Archäologin Lara Croft gelegt. Damals hat die Spielheldin auf der Suche nach einem historischen Artefakt unter anderem Peru und Ägypten besucht. In den zahlreichen Fortsetzungen führte die Spielreihe Lara Croft anschließend mehr oder weniger rund um den Globus.
Die ersten drei Teile inklusive Erweiterungen
Die neue iOS-App vereint die drei ursprünglichen Teile der Reihe und macht sie erstmals mitsamt allen Erweiterungen und versteckten Levels auf dem iPhone und dem iPad spielbar. Konkret sind die Spiele Tomb Raider, Tomb Raider II und Tomb Raider III, jeweils inklusive ihrer Erweiterungen „The Unfinished Business“, „The Gold Mask“ und „The Lost Artifact“, enthalten.
Begleitend dazu haben die Entwickler einen zusätzlichen Herausforderungsmodus mit neuen Inhalten eingeführt. Dieser soll dazu motivieren, bereits absolvierte Level noch einmal zu spielen. Dabei sorgen angepasste Modifikatoren für zusätzliche Aufgaben. Durch das Abschließen von Erfolgen lassen sich neue Outfits freischalten, die auch Einfluss auf Laras Fähigkeiten haben.
Mit alter oder neuer Grafik spielbar
Die Neuauflage kombiniert laut den Entwicklern das ursprüngliche Spielgefühl mit einer überarbeiteten Grafik. Dabei kann man jederzeit zwischen der überarbeiteten Darstellung und dem ursprünglichen Polygon-Look wechseln. Die Version für Mobilgeräte wurde zudem mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und neuen Steueroptionen ausgestattet.
Entwickler: Aspyr Media, Inc.
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Ziemlich cool, aber schon irgendwie schade, dass wie so häufig bei Umsetzungen das Apple TV nicht berücksichtigt wird. Die Spiele lassen sich bestimmt auch gut mit der Performance des Apple TV spielen und dann auf dem großen Bildschirm mit Controller.
100%!
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Ja. Ich vergehe es auch nicht. Wäre ja sinnvoll gerade auf dem Apple TV. Das dürfte ja auch technisch nicht allzu kompliziert sein.
Oh wie schön, einfach toll.
Die Gute sieht mit über 50 genauso stabil aus wie damals. Beim ersten Game war es noch ein Gag mit einem nude cheat das Shirt gegen hautfarbene Pixel zu tauschen. Wie die Zeit vergeht.
Auf dem AppleTV würde ich es kaufen und spielen (mit richtigen Controllern).
Aber iPad – sorry Nein!
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Sind wir mit unserem Frauenbild wirklich keinen Schritt weiter gekommen in 30 Jahren…?
Ach hör doch auf….
Schaff keine Probleme wo keine sind. Damals war da so und hier geht’s um das Spiel… Nostalgie…
Richtig!
Müssen Frauen heutzutage zwingend flach wie ein Brett sein?
Das ist ein 30 Jahre altes Spiel, ein Zeitzeuge, warum sollte man das ändern?
Erwartest du auch von der Bibel, dass Neuauflagen an den Zeitgeist angepasst werden müssen?
*facepalm*
Die Frage wäre eher, was mit deinem Frauenbild nicht in Ordnung ist, wenn du mit der Kombi weiblich, tough, smart, athletisch und größerer Brustumfang ein Problem hast
Tja in deiner Welt wäre wohl eine übergewichtige „Frau mit Bart“ :D
Eher back to the Steinzeit, den Kommentaren nach…
Selbst wenn eine Darstellung perfekt dem modernen Zeitgeist entspricht, findet sich immer jemand, der etwas zu beanstanden hat. Viele dieser Konflikte wirken heute künstlich heraufbeschworen und finden primär in den Köpfen statt. Es scheint, als sei ein gesunder, pragmatischer Feminismus einer ständigen Suche nach neuen Problemen gewichen
Könnten die Spielehersteller schon machen – aber „get woke – go broke“!
(siehe Disney, Jaguar, Milram, usw)
In den neuen Releases sieht Lara etwas „natürlicher“ aus. Die alte Lara soll auch die alte Lara bleiben.
Was genauer ist „natürlicher“? Wenn man so aussieht wie Palina Rojinski ist man unnatürlich? Neues aus Absurdistan …
Wann hast du zuletzt frauen gesehen mit so spitzen brüsten?
@Slow mo: Chill! Lara war meine erste Liebe. :)
So ein Quatsch. Zudem: Männliche Helden werden oft muskelbepackt und ebenso freizügig gezeigt. Problematisch finde ich es eher, wenn man eine Frau mit kleineren Brüsten ok findet, mit großen aber nicht. Was ist das denn bitte dann für ein Frauenbild. Lara Croft ist zudem eine starke, selbstbewusste Frau und sollte nicht auf ihr Aussehen reduziert werden. Genau das machst du aber offenbar, wenn du das Frauenbild anprangerst.
Ihr könnt doch einfach euer iPhone mit dem HDMI Adapter von Apple an euren 4K TV anschließen und der PS5 Controller lässt sich mit Bluetooth zum iPhone verbinden. Fertig! Damit habt ihr eure Konsole auch ohne Apple TV. :)
Yepp, so mache ich es auch schon lange und bin stets aufs neue begeistert. Gestern so noch eine lange Carrion-Session genossen!
Oder mit AirPlay das Display auf den Fernseher spiegel? Geht das auch?
geht mit USB-C => HDMI auch, oder?
Spiel hat aber doch gar keine Controller-Unterstützung, laut App Store-Angaben.
Und wenn du das iPhone mit dem Adapter ans AppleTV angeschlossen hast, musst du vorher das HDMI Kabel zum Fernseher abstöpseln um den einzigen HDMI Anschluss am AppleTV frei zu machen. Ergo hat man das Spiel irgendwie zum AppleTV gebracht aber dann leider kein Bild mehr, weil das AppleTV nicht mehr mit einem Display verbunden ist?