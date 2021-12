Lange Abos: Musterfeststellungs-Klage gegen Parship

Was bei Partnervermittlungen in der „echten Welt“ bereits greift, wartet bei Online-Agenturen wie Parship allerdings noch auf einen Präzedenzfall, der vor Gericht entschieden werden muss. Für diesen will der vzbv mit seiner Musterfeststellungs-Klage jetzt sorgen.

Die Verbraucherschützer sind der Meinung, dass der Partnervermittler aktiv versucht seine Nutzer in kostspieligen Verträgen zu halten und die Kündigung komplizierter macht, als diese sein sollte. Die Klauseln auf die sich die in Hamburg ansässige Parship-Mutter, die PE Digital GmbH dabei beruft, sind nach Ansicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) schlicht unwirksam.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband sucht die rechtliche Auseinandersetzung mit dem Partnervermittler Parship und will so für Klarheit bei einem Thema sorgen, das zu saftigen Abbuchungen bei vielen (ehemaligen) Parship-Kunden geführt hat.

