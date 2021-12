Neue STIKO-App mit Impfcheck für Reiseimpfungen

Vielleicht schieben wir eines gleich vorweg: Das aktuelle Update der offiziellen STIKO-Applikation des Robert Koch Institutes (RKI) hat rein gar nichts mit dem Coronavirus zu tun. Im Gegenteil entschuldigt sich das RKI in seinem Hinweis auf die nun verfügbare Version 5.5 der Info-Applikation fast schon für die neu integrierten Hinweise zu Reiseimpfungen, da momentan ja nicht wirklich die beste Zeit zum Reisen sei.

Neues Update der #STIKO-App. Mit neuen Funktionen, u.a. zu Reiseimpfungen ✈️🌎💉, etwa für beruflich dringend notwendige internationale Reisen. ➡️https://t.co/sfYqgSUhpa pic.twitter.com/NqvJDT85kD — Robert Koch-Institut (@rki_de) December 3, 2021

Manche Abstecher in fremde Länder sind jedoch unumgänglich – genau hier will euch die neue STIKO-App beratend zur Seite stehen und die Sicher-Reisen-Applikation des Auswärtigen Amtes unterstützen.

Impfcheck für Reiseimpfungen

Die Anwendung, die hier auch in einer Web-Version zur Verfügung steht, richtet sich vornehmlich an Ärzte, Ärztinnen und das weitere Gesundheitsfachpersonal, kann aber auch von interessierten Laien geladen und genutzt werden. Im Bereich Reiseimpfungen klärt die Anwendung, in Abhängigkeit vom gewählten Zielland über die empfohlenen Impfungen auf, die vor Reiseantritt zumindest ins Auge gefasst werden sollten.

Was den in der App ebenfalls möglichen, individuellen Impfcheck angeht, sei euch an dieser Stelle jedoch zur Nutzung der Web-Anwendung geraten. Auch bei einer iPhone-Systemschrift in Standardgröße ist der Text auf aktuellen iPhone 13-Modellen so gequetscht, dass sich dieser nur mit großer Mühe erkennen lässt.

Faktenblätter zu vielen Impfungen

Und auch wenn das Update selbst nichts mit dem Coronavirus zu tun hat: die STIKO-App selbst bietet interessierten Anwendern vielfältige Informationen zur Pandemie, wie etwa tagesaktuelle Zahlen zum Impfmonitoring, Aufklärungsbögen für bevorstehende Impfungen und Faktenblätter. Letztgenannte gibt es für die Covid-19-Impfung aber auch für eine Vielzahl an weiteren Impfungen wie Masern oder HPV.

Die STIKO-App ist über den Account des Robert Koch Institutes verfügbar, das auch als Herausgeber der Corona-Warn-App und der CovPass-App fungiert.