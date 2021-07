LANDrop: Wie AirDrop aber plattformübergreifend

Die kostenfreie App für iPad und iPhone gestattet euch den sichtbaren Namen eurer Geräte anzupassen und kann übertragene Fotos und Videos direkt im Kamera-Archiv des eigenen Gerätes sichern. Erst seit Mai verfügbar steck LANDrop aktuell zwar noch in den Kinderschuhen, könnte sich in Wohngemeinschaften unter Kollegen oder zwischen den Familien im Ferienhaus aber als schneller Foto-Austausch etablieren.

Dies ist im direkten Vergleich mit Apples AirDrop wahrscheinlich der größte Nachteil: Ein Auffinden von Transfer-Partnern, die sich lediglich in der unmittelbaren Umgebung aufhalten (also das Entdecken per Bluetooth) aber nicht im selben WLAN-Netz eingebucht sind, ist mit LANDrop nicht möglich.

Apple-Nutzer, die voll und ganz in Apples Ökosystem zu Hause sind, haben mit AirDrop eine einfache Möglichkeit beliebige Dateien zwischen unterschiedlichen Endgeräten auszutauschen. Sind die zu transferierenden Dateien ausgewählt, muss nur noch der Empfänger zwischen den in der Umgebung aktiven Geräten ausgewählt werden, die Übertragung läuft anschließend schnell und mittlerweile auch recht zuverlässig.

