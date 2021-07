AirTags-Zubehör: Neue Farben für Apples Schlüssel- und Kofferanhänger

Es hat den Anschein, als wolle Apple mit Blick auf sein AirTag-Zubehör dem bereits von iPhone-Hüllen und Armbändern für die Apple Watch bekannten Konzept nacheifern, und regelmäßig neue Farbvarianten auf den Markt bringen. Das erste Update diesbezüglich haben wir jetzt zu Gesicht bekommen.

Apple übergeht dabei einmal mehr seine sonst hoch gehaltenen Ideale mit Blick auf Nachhaltigkeit und Verantwortung und versucht, ausschließlich den Verkauf der Lederversionen seiner AirTag-Anhänger anzukurbeln. So ist der 39 Euro teure AirTag Schlüsselanhänger aus Leder jetzt auch in einem „California Poppy“ genannten Gelb und in Waldgrün erhältlich. Den für 45 Euro erhältlichen AirTag Anhänger aus Leder gibt es jetzt ebenso in diesen beiden neuen Farben, zudem wird der Anhänger jetzt auch in Baltischblau angeboten – diese Variante blieb bislang dem Schlüsselanhänger vorbehalten.

Bei Apple selbst hat sich mittlerweile auch die Liefersituation mit Blick auf die AirTags entspannt. Die „Dingefinder“ sind im Apple Store sowohl einzeln als auch im Viererset nun kurzfristig lieferbar.