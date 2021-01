Lärmprotokoll per App: Kostenloser Helfer notiert Störungen

Wir hoffen inständig, dass euch die folgenden Zeilen überhaupt nicht interessieren. Denn solltet ihr zur Zielgruppe der Lärmprotokoll-App von Felix Reimann zählen, dann habt ihr wahrscheinlich schon eine ganze Handvoll anstrengender Tage und Wochen hinter euch.

Allerdings können wir mit der folgenden App Store-Empfehlung dann vielleicht für einen kleinen Lichtblick sorgen, der aus den Alltagsproblemen die häufig unter Nachbarn und mit der benachbarten Gastronomie ausgefochten werden, ein schnödes, rechtsverwertbares Statistik-Protokoll machen kann.

So bietet sich die kostenfreie Lärmprotokoll-App des auch für den Brief Manager verantwortlichen Entwicklers Felix Reimann als strukturierter Protokoll-Helfer an, der beim systematischen Führen eines Lärm-Tagebuches zur Hand gehen kann. Diese werden nicht nur in Verfahren zu Vorwürfen der Ruhestörung benötigt, sondern sind auch dann unerlässlich, wenn wegen entsprechender Akustik-Beeinträchtigungen der Lebensqualität die Miete reduziert werden soll.

Für Mietminderung und Rechtsstreit

Reimanns App ist dabei selbst auch aus der Not heraus entstanden. Anfang 2020 musste der Entwickler mehrmals die Woche in ein benachbartes Café flüchten, da die lauten Renovierungsarbeiten im Wohnhaus das Arbeiten von zu Hause unmöglich machten.

Das Lärmprotokoll half dann dabei eine Mietminderung von 25 Prozent über einen Zeitraum von vier Monaten zu erzielen. Grundlage war ein sauber geführtes, 10-seitiges Lärmprotokoll über die lauten Arbeiten auf der Baustellen.

Die Lärmprotokoll-App ist seit Mai 2020 im App Store verfügbar und kann ohne Zahlung genutzt werden. Der Entwickler bietet bei Gefallen eine Spenden-Funktion in der Applikation an, die ihr zum Zustecken von fünf Euro nutzen könnt.