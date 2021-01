Achtung HomeKit: Eve Extend kann Thread-Update verhindern

Anwender der smarten Fenster- und Tür-Sensoren „Eve Door & Window„, die in den eigenen vier Wänden auch auf den neuen Apple Lautsprecher HomePod mini setzen, werden sich nach dieser Meldung Mitte Dezember gefreut haben.

Seitdem unterstützen die Fenstersensoren des Anbieters das neue Thread-Protokoll, das in HomeKit-Installationen vom HomePod mini verwaltet wird und dem Bluetooth-Funk, auf den die Eve-Geräte bislang setzten, nicht nur wegen der schwachen Reichweite vorzuziehen ist.

Allerdings gibt es Eve-Geräte die einen manuellen Eingriff voraussetzen, ehe die Umstellung von Bluetooth zu Thread abgeschlossen ist. Darauf macht ein Support-Mitarbeiter des Unternehmens aufmerksam, der einen Sonderfall im hauseigenen Produkt-Portfolio herausarbeitet.

Problemfall: Eve Extend und Eve Door & Window

Anwender, die die Fenster- und Tür-Sensoren „Eve Door & Window“ bislang in Kombination mit dem Bluetooth-Signal-Verstärker „Eve Extend“ eingesetzt haben (ein optionales Accessoire, das bei häufigen Verbindungsabbrüchen für mehr Stabilität sorgen sollte), müssen die Zuordnung zum Eve Extend von Hand aufheben. Erst anschließend wechseln die Sensoren ihren Signalweg.

Anders formuliert: Wer Mitte Dezember schlicht die neue Thread-Firmware einspielte und sich auf einen Wechsel der „Eve Door & Window“-Module vom Bluetooth-Funk hin zu Thread-Kommunikation über den HomePod mini verlassen hat, muss noch mal nacharbeiten.

Nach Angaben des Eve-Supports öffnet man dazu die Eve-App in der Nähe des Eve Extend, lässt sich in dieser die mit dem Eve Extend verbundenen Geräte anzeigen und wirft alle installierten „Eve Door & Window“ händisch aus den vorhandenen Zuordnungen. Ist dies geschehen, fordert die App zur Eingabe des HomeKit-Codes. Nach dessen Eingabe sollten die betroffenen „Eve Door & Window“ per Thread funken.

Per iPhone-App kontrollieren

Ob alle Schritte erfolgreich absolviert wurden lässt sich mit der kostenlosen iPhone-App Discovery prüfen. Diese zeigt unter dem Kürzel _hap._udp. alle Thread-Geräte im Heimnetz an, unter _meshcop._udp. die aktiven Thread-Router, also den HomePod mini.

Zum Nachlesen: