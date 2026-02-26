„Reigns: The Witcher“ jetzt für Mac und iOS erhältlich

Mit Reigns: The Witcher hat Entwickler Nerial ihrem kurzweiliges Kartenspiel nach einer Game of Thones Adaption nun auch eine The Witcher Fassung spendiert. Allerdings schlüpft ihr nicht in die Rolle des Serienhelden Geralt von Riva, sondern besingt als Barde Rittesporn die epischen Heldengeschichten des berüchtigten Hexers.

Vom Grund her handelt es sich bei Reigns: The Witcher um ein simpel anmutendes Entscheidungsspiel. Jeder Tag birgt neue Begegnungen mit Bürgern und bekannten Figuren aus der Witcher Welt, deren Belange ihr mit einem Wischen nach rechts oder links annehmn bzw. ablehnen könnt. Abhängig von euren Entscheidungen verändern sich Geralts Beziehungen zu Menschen, Nicht-Menschen, Magiern und sein Fokus auf die Monsterjagd.

Frittiert und gefressen

Dabei müsst ihr darauf achten, dass die vier Werte stets im Gleichgewicht bleiben. Erreicht einer der Werte das Maximum oder sinkt auf null, so endet Geralts Reise. Selbstredend mit nicht weniger als dem Tod – den Rittersporn in seinen Balladen theatralisch ausschmückt.

Zusätzliche Abwechslung bieten die Inspirationen, von denen ihr vor jeder Geschichte drei Stück zieht. Jede dieser Sonderkarten beeinflusst Geralts Reise und kann nicht nur die Auswirkungen eurer Entscheidungen verstärken, sondern auch spezielle Aufgaben beinhalten. So müsst ihr während eurer Abenteuer etwa eine Kultistin unterstützen oder der frisch gebadete Geralt muss mindestens drei Damen bezirzen.

Unterbrochen werden die Erzählungen durch gelegentliche Kämpfe, in denen ihr in einem neuen Minispiel Geralt hin und her hüpfen lasst um den Angriffen der Monster auszuweichen und eigene Angriffe auszuführen sowie Zauber zu wirken. Scheitert ihr in einem der Kämpfe bedeutet dies natürlich ebenso das Ende von Geralts Reise. Und Rittersporn heimst seine Punkte beim mehr oder minder amüsierten Publikum ein.

Kenner von Reigns werden sich in der The Witcher Adaption schnell zurecht finden. Auch der trockene Humor des minimalistisch gehaltenen Kartenspiels weiß zu gefallen. Zumal wir es aus den Witcher spielen sowieso gewohnt sind gelegentlich höchst kontroverse Entscheidungen mit nicht immer gutem Ausgang fällen zu müssen.

Reigns: The Witcher ist sowohl als Universal App für iPhone und iPad im App Store erhältlich, sowie via Steam auf dem Mac spielbar. Die iOS Version ist mit 6,99 Euro allerdings leider einen Euro teurer als die Fassung für Mac und Windows auf Steam.