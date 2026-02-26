iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 464 Artikel

Live-Transkripte für Sprachaufnahmen

Notizen: iPhone-Live-Transkripte ersetzen separate Mitschnitt-Apps
Viele Nutzer greifen für die Verschriftlichung von Meetings oder Vorlesungen zu zusätzlichen Accessoires oder zu kostenpflichtigen Applikationen. Für Einsteiger bietet das iPhone eine integrierte Lösung, die direkt in der Notizen-App verfügbar ist.

Audio Aufnehmen

Die noch junge Funktion „Audio in der App Notizen auf dem iPhone aufnehmen und transkribieren“ erlaubt es, Gespräche aufzunehmen, automatisch zu verschriftlichen und auf Wunsch zusammenzufassen.

Die Transkription erfolgt dabei auf dem Gerät selbst. Das bedeutet, dass die Sprachverarbeitung lokal stattfindet und keine externe Serververbindung notwendig ist. Für Anwender reduziert sich damit sowohl der Einrichtungsaufwand als auch die Abhängigkeit von Drittanbietern.

Aufnahme und Live-Transkript in der Notizen-App

Die Funktion ist in die Standard-App Notizen integriert. Nutzer erstellen eine neue Notiz oder öffnen eine bestehende und wählen dort die Option zur Audioaufnahme. Bereits während der Aufnahme kann der gesprochene Text in Echtzeit als Transkript angezeigt werden.

Neue Aufnahme Mit Text

Die Wörter erscheinen parallel zum Gespräch auf dem Display. Nach dem Beenden der Aufnahme bleibt das Transkript mit der Notiz verknüpft. Es kann vollständig in die Notiz eingefügt werden. Der Text lässt sich anschließend durchsuchen, kopieren und weiterverarbeiten, etwa für Protokolle oder E-Mails.

Damit eignet sich die Funktion für Besprechungen, Interviews oder Vorlesungen. Ähnlich wie bei einfachen Sprachmemos entsteht direkt ein strukturierter Text, der ohne zusätzliche Bearbeitung genutzt werden kann.

Transkript Hinzufuegen

Zusammenfassung mit Apple Intelligence

Auf neueren Geräten wie dem iPhone 15 Pro und späteren Modellen steht zusätzlich eine Zusammenfassungsfunktion zur Verfügung, sofern Apple Intelligence aktiviert ist. In diesem Fall analysiert das System das komplette Transkript und erstellt eine gekürzte Übersicht mit den wichtigsten Inhalten.

Zusammenfassung Diktat

Aus längeren Besprechungen entstehen so kompakte Textabschnitte, die zentrale Punkte zusammenfassen. Nutzer müssen das vollständige Transkript nicht erneut lesen oder die Aufnahme anhören, um sich einen Überblick zu verschaffen.
26. Feb. 2026 um 14:29 Uhr von Nicolas


