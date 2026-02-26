Live-Transkripte für Sprachaufnahmen
Notizen: iPhone-Live-Transkripte ersetzen separate Mitschnitt-Apps
Viele Nutzer greifen für die Verschriftlichung von Meetings oder Vorlesungen zu zusätzlichen Accessoires oder zu kostenpflichtigen Applikationen. Für Einsteiger bietet das iPhone eine integrierte Lösung, die direkt in der Notizen-App verfügbar ist.
Die noch junge Funktion „Audio in der App Notizen auf dem iPhone aufnehmen und transkribieren“ erlaubt es, Gespräche aufzunehmen, automatisch zu verschriftlichen und auf Wunsch zusammenzufassen.
Die Transkription erfolgt dabei auf dem Gerät selbst. Das bedeutet, dass die Sprachverarbeitung lokal stattfindet und keine externe Serververbindung notwendig ist. Für Anwender reduziert sich damit sowohl der Einrichtungsaufwand als auch die Abhängigkeit von Drittanbietern.
Aufnahme und Live-Transkript in der Notizen-App
Die Funktion ist in die Standard-App Notizen integriert. Nutzer erstellen eine neue Notiz oder öffnen eine bestehende und wählen dort die Option zur Audioaufnahme. Bereits während der Aufnahme kann der gesprochene Text in Echtzeit als Transkript angezeigt werden.
Die Wörter erscheinen parallel zum Gespräch auf dem Display. Nach dem Beenden der Aufnahme bleibt das Transkript mit der Notiz verknüpft. Es kann vollständig in die Notiz eingefügt werden. Der Text lässt sich anschließend durchsuchen, kopieren und weiterverarbeiten, etwa für Protokolle oder E-Mails.
Damit eignet sich die Funktion für Besprechungen, Interviews oder Vorlesungen. Ähnlich wie bei einfachen Sprachmemos entsteht direkt ein strukturierter Text, der ohne zusätzliche Bearbeitung genutzt werden kann.
Zusammenfassung mit Apple Intelligence
Auf neueren Geräten wie dem iPhone 15 Pro und späteren Modellen steht zusätzlich eine Zusammenfassungsfunktion zur Verfügung, sofern Apple Intelligence aktiviert ist. In diesem Fall analysiert das System das komplette Transkript und erstellt eine gekürzte Übersicht mit den wichtigsten Inhalten.
Aus längeren Besprechungen entstehen so kompakte Textabschnitte, die zentrale Punkte zusammenfassen. Nutzer müssen das vollständige Transkript nicht erneut lesen oder die Aufnahme anhören, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Oh, das hatte ich noch gar nicht realisiert.
Coole Funktion und lokal! Nice
Gut zu wissen. Vielen Dank!
Toller Tipp! Nur: wie genau „wähle [ich] dort [in einer geöffneten Notz] die Option zur Audioaufnahme“? Ich finde die Stelle leider nicht.
Ist in den Bildern ‚beschrieben ‚
Ausnahmsweise mal Bilder gucken statt zu lesen? :)
Leider ist Apples Diktierfunktion und auch das transkribirieren oft echt schlecht. Deswegen greifen viele wahrscheinlich zu anderen Möglichkeiten. Das habe ich zum Beispiel auch diktiert, spreche sehr klares hochdeutsch und das kam dabei raus: Leider ist Apple Diktierfunktion und auch das transsibirischen oft echt schlecht. Deswegen Reifen viele wahrscheinlich so anderen Möglichkeiten.
Im Moment finde ich es sogar noch viel schlechter als früher.
Die Funktion von Apple Notizen, um die es hier geht, hat aber rein gar nichts mit dieser Diktierfunktion zu tun.
Die Transkribierung den Voicemails durch Apple ist auch immer comedy gold.
Hmm, ich finde das auch immer sehr erstaunlich, zumal ich die Diktierfunktion für Nachrichten, Mails und so ganz brauchbar finde. Es braucht etwas Übung und „Sprech“-Disziplin mit Komma, Neuer Absatz usw. aber dann geht es eigentlich. Die Transkripte finde ich aber auch zuweilen deutlich schlechter…
Immer noch um Welten besser als die von WhatsApp, die jedes mal einen Lückentext erzeugt, wo ich mich wie in der Schule fühle. Man kann übrigens auch Sprachnachrichten aus WhatsApp oder Telegram in die Notizen App exportieren und dort transkribieren / zusammenfassen langen. Sehr praktisch bei Leuten, die einem immer Sprachnachrichten in Spielfilmlänge zusenden.
Interessant und gute Ergänzung. Sprachmemos erzeugt ja auch Transkripte. Mehr Flexibilität.
Hab grad Tränen in den Augen vor Lachen. „Bundesministerin Reichern […] hat Kritik unter ihrer Parteikollegin von der Reihen geäußert“. Zum Schießen!
Ich finde die Notizen App ohnehin ziemlich stark; hat vielmehr potential, als man es ahnt.
Coole Sache, eben mit einer Serie getestet. Text und zusätzlich noch eine Aufnahme dazu. Perfekt.