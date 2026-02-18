„Apple Experience“ am 4. März: Neue Produkte an den Tagen davor?

Auch wenn wir weiterhin nicht ausschließen wollen, dass die Berichte über eine Vorstellung des iPhone 17e in dieser Woche zutreffen: Mit der Ankündigung der Apple-Veranstaltung am 4. März deutet alles darauf hin, dass wir erst in zwei Wochen neue Apple-Hardware sehen werden.

Schon der Titel „Experience“ deutet darauf hin, dass es sich bei der kommenden Veranstaltung nicht um ein klassisches Apple-Event handelt. Vielmehr scheint das Unternehmen möglichst viel geladenen Gästen die Möglichkeit geben zu wollen, neue Produkte auszuprobieren. Auch hier unterscheidet sich die angekündigte Veranstaltung von den sonst üblichen Hardware-Ankündigungen durch Apple. Apple hat an drei Orten zugleich, in London, New York und Shanghai eingeladen.

Neue Produkte von Montag bis Mittwoch

Daher liegt die Vermutung nahe, dass Apple die ursprünglich für diese Woche erwarteten Hardware-Vorstellungen auf die erste Märzwoche verlegt hat – unabhängig davon, ob dies intern verschoben wurde oder von Beginn an so geplant war. Wir könnten beispielsweise von Montag bis Mittwoch jeden Tag neue Produkte auf der Webseite von Apple sehen, die am Mittwoch dann gemeinsam den ausgewählten Medienvertretern präsentiert und zum Ausprobieren bereitgestellt werden.

Vergleichbare „Hardware-Wochen“ von Apple haben wir bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Vorstellung von neuen iPad- oder Mac-Modellen gesehen. Neben dem iPhone 17e stehen Geräte aus diesen Produktkategorien auch aktuell ganz oben auf der Warteliste.

iPad- und Mac-Updates dringend erwartet

Apple dürfte sein Standard-iPad zeitnah mit einem aktuelleren Prozessor ausstatten. Der in der aktuellen Version verbaute A16-Chip ist nicht in der Lage, die von Apple unter dem Begriff „Apple Intelligence“ gebündelten KI-Funktionen bereitzustellen. Zudem werden dringend neue MacBook-Pro-Modelle in den Prozessorklassen M5 Pro und M5 Max erwartet.

Die Farben des auf der Einladung für den 4. März abgebildeten Apple-Logos lassen sich darüber hinaus als Hinweis auf die Vorstellung des schon länger erwarteten neuen Einsteiger-Notebooks von Apple deuten. Das Gerät soll mit einem iPhone-Prozessor arbeiten und in neuen, leuchtenden Farbvarianten angeboten werden.