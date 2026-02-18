Neben iPhone 17e auch Macs und iPads
„Apple Experience“ am 4. März: Neue Produkte an den Tagen davor?
Auch wenn wir weiterhin nicht ausschließen wollen, dass die Berichte über eine Vorstellung des iPhone 17e in dieser Woche zutreffen: Mit der Ankündigung der Apple-Veranstaltung am 4. März deutet alles darauf hin, dass wir erst in zwei Wochen neue Apple-Hardware sehen werden.
Schon der Titel „Experience“ deutet darauf hin, dass es sich bei der kommenden Veranstaltung nicht um ein klassisches Apple-Event handelt. Vielmehr scheint das Unternehmen möglichst viel geladenen Gästen die Möglichkeit geben zu wollen, neue Produkte auszuprobieren. Auch hier unterscheidet sich die angekündigte Veranstaltung von den sonst üblichen Hardware-Ankündigungen durch Apple. Apple hat an drei Orten zugleich, in London, New York und Shanghai eingeladen.
Neue Produkte von Montag bis Mittwoch
Daher liegt die Vermutung nahe, dass Apple die ursprünglich für diese Woche erwarteten Hardware-Vorstellungen auf die erste Märzwoche verlegt hat – unabhängig davon, ob dies intern verschoben wurde oder von Beginn an so geplant war. Wir könnten beispielsweise von Montag bis Mittwoch jeden Tag neue Produkte auf der Webseite von Apple sehen, die am Mittwoch dann gemeinsam den ausgewählten Medienvertretern präsentiert und zum Ausprobieren bereitgestellt werden.
Vergleichbare „Hardware-Wochen“ von Apple haben wir bereits in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Vorstellung von neuen iPad- oder Mac-Modellen gesehen. Neben dem iPhone 17e stehen Geräte aus diesen Produktkategorien auch aktuell ganz oben auf der Warteliste.
iPad- und Mac-Updates dringend erwartet
Apple dürfte sein Standard-iPad zeitnah mit einem aktuelleren Prozessor ausstatten. Der in der aktuellen Version verbaute A16-Chip ist nicht in der Lage, die von Apple unter dem Begriff „Apple Intelligence“ gebündelten KI-Funktionen bereitzustellen. Zudem werden dringend neue MacBook-Pro-Modelle in den Prozessorklassen M5 Pro und M5 Max erwartet.
Die Farben des auf der Einladung für den 4. März abgebildeten Apple-Logos lassen sich darüber hinaus als Hinweis auf die Vorstellung des schon länger erwarteten neuen Einsteiger-Notebooks von Apple deuten. Das Gerät soll mit einem iPhone-Prozessor arbeiten und in neuen, leuchtenden Farbvarianten angeboten werden.
Meine Apple experience ist, dass IOS 26.3 der letzte Mist ist!
Immerhin besser als alle 26.x zuvor, wo hängt es auf deinem Gerät?
HomePods haben alle Netzwerkfehler, CarPlay verbindet sich nicht mehr, schon 3mal zurückgesetzt, WLAN Verbindungen brechen ab, Bluetooth Verbindungen brechen ab, HomeApp funktioniert nicht wie gewohnt! Staubsauger Verbindung in HomeApp weg, nicht mehr bedienbar!Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll! Für mich ist IOS 26 ein Albtraum!
Inwiefern?
Macht bei mir null Probleme, ohne Mist.
Hast du das Gerät mal eingeschaltet?
Du glänzt mit deinen sinnfreien Kommentaren!
Also ich fand den witzig xD
Geh zum Arzt!
Na super, wie es aussieht kommt kein Apple TV.
Wozu auch? An einem Gerät für unter 200 EUR, welches mehr als ausreichend für den Normalnutzer ist, und welches in vergleichsweise niedrigen Stückzahlen verkauft wird, macht Apple nicht die Marge, die ihre Aktionäre sehen wollen. Nur weil ein paar Apple TV Nerds danach schreien wird nichts passieren.
Woher weißt du die Stückzahlen?
Das Apple TV hat den Preis aus einem ganz anderen Grund.
Es ist im Wohnz-/Schlafzimmer das Portal ins Apple Abo.
Weil er veraltet ist
u.a. fehlen
-AV1 Codec Unterstützung
-Dolby Vision 2 und HDR10+ Advanced Unterstützung
-Unterstützung neuerer WiFi Standards (6 Ghz)
Weiter geht’s ohne Verstand!
Was gesunder Menschenverstand ist weißt du? In wie vielen Haushalten gibt es eine oder mehrere Apple TVs? Verglichen mit z.B iPhones ist die Anzahl lächerlich klein. Geringe Stückzahlen + niedrige Marge, weil untere Preisklasse = uninteressant.
Und Abos kann man auf jedem andern Gerät auch abschließen, selbst auf meinem 12 Jahre alten Sony Fernseher mit Android läuft Apple TV+
Soso, MacBook (pro) werden dringend erwartet, ich würde gerne mal jemanden kennenlernen, der mit Schweiß auf der Stirn und Panik in den Augen hofft, dass endlich M5 Pro und und Max herauskommen, endlich … um ihn dann mal den Puls zu fühlen.
Apple wartet, weil sich die Komponenten Preise drastisch erhöhen. Was nimmt Apple für das Endprodukt? Will oder muss man die Preise erhöhen für ein besseres Produkt? Beim Air ging es zuletzt sogar runter.
Der Preisrückgang beim Air ist/warwegen dem schwachen Dollar im Verglich zum Euro.
+1
Ich habe seit iOS 26.2 das Problem, dass alle persönlichen Sender nur noch 3-5 Lieder spielen auf iPhone und iPad. Danach stoppt die Wiedergabe und springt wieder auf den 1. der 3 Songs. Auf Apple TV und HomePod habe ich das Problem nicht… kennt das jemand?
Nein, kenne ich nicht.
Ja, über CarPlay kenne ich ähnliches. „Siri, spiele xyz“ und da ist dann auch nach drei bis fünf Titeln Schluss. Nervt total.