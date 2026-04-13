Hintergründe weiterhin unklar
SwitchBot-App kehrt in den App Store zurück
Die App von SwitchBotlässt sich wieder wie gewohnt im App Store laden und aktualisieren. Die Anwendung steht dort seit dem Wochenende in Version 9.25 zum Download bereit. Zuvor war die App rund drei Wochen lang aus dem App Store verschwunden. Vorhandene Installationen wurden durch diesen Umstand jedoch nicht beeinträchtigt. Bereits installierte Apps ließen sich wie gewohnt weiter verwenden.
Über die Hintergründe schweigen sich Apple und SwitchBot weiterhin aus. Bislang ist lediglich bekannt, dass Apple die SwitchBot-App aus dem deutschen App Store entfernt hatte, ohne dies gegenüber den Nutzern zu begründen. Andere Länder waren, soweit bekannt, nicht betroffen.
Hintergründe weiterhin unklar
Auch von SwitchBot waren keine weiterführenden Erklärungen erhältlich. Das Unternehmen hat sich in einer Stellungnahme gegenüber ifun.de ebenfalls überrascht gezeigt und lediglich mitgeteilt, dass man gemeinsam mit dem App-Store-Team daran arbeite, die Anwendung zurückzubringen.
Dies scheint nun gelungen zu sein. Die für das iPhone, iPad und die Apple Watch optimierte App lässt sich nun wieder im App Store laden. Bestehende Nutzer haben zudem am Wochenende ein Update auf Version 9.25 erhalten. Die neue Version bringt Funktionserweiterungen für das Stressspielzeug Kata. Zudem wurden die Konfigurationsmöglichkeiten für Automationen im Zusammenhang mit der vom SwitchBot Meter Pro gemessenen CO2-Konzentration und dem Heizkörperthermostat des Herstellers erweitert.
Zwischenlösung OneRobotics verschwindet wieder
Die erneute Verfügbarkeit der App hat auch Folgen für jene Nutzer, die die von SwitchBot als Zwischenlösung angebotene App OneRobotics installiert haben. Die OneRobotics-App ist mit der Rückkehr der offiziellen App des Anbieters wieder aus dem App Store verschwunden. Dementsprechend steht hier nun ein Umstieg an, wenn man auch in Zukunft weiterhin mit Updates und neuen Funktionen versorgt werden will.
Entwickler: wonderlabs, Incorporated
Laden
Also stand jetzt – 09:01 Uhr – ist die OneRobotics-App im deutschen AppStore noch vorhanden und kann geladen werden. :D
Aber das Firmware Update für den S20 verweigert weiterhin die Installation.
Das Zeigt, wie willkürlich Apple mit seiner Gate Keeper Funktion umgeht
Welche spannenden Hintergrundinformationen hast du denn?
Könnte ja auch sein, dass SwitchBot hier gegen eine Regel verstoßen hatte und dieses Problem jetzt gemeinsam behoben wurde.
Genau das ist der Punkt:
Keine Info bei gleichzeitig keinem Hinweis auf offensichtlichem Fehlverhalten ggü. dem Deutschen Store.
Selbst, wenn es begründet worden wäre, zeigt es doch, wie abhängig Entwickler und damit auch Gerätehersteller von Apples Wohlwollen sind.
Die App-Store-Regeln enthalten viele Einschränkungen, die viele Apps unmöglich machen. Nicht alle sind nur zum Schutz der Kunden da – einige dienen auch einfach Apples Interessen.
Und bei Uneinigkeit über die Auslegung der Regeln gewinnt Apple, weil sie am längeren Hebel sitzen. Eine unabhängige gerichtliche Entscheidung zu erwirken, kann Jahre dauern und kleine Unternehmen in der Zeit ruinieren.
Und wenn der Entwickler vor Gericht gewinnt, steht es Apple wiederum frei, die Regeln so umzuschreiben, dass es ihnen in den Kram passt. Darum braucht es echtes Sideloading – unabhängig von Apples Gnade. Ich hoffe, dass die EU hier nachschärft.