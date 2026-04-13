Die App von SwitchBotlässt sich wieder wie gewohnt im App Store laden und aktualisieren. Die Anwendung steht dort seit dem Wochenende in Version 9.25 zum Download bereit. Zuvor war die App rund drei Wochen lang aus dem App Store verschwunden. Vorhandene Installationen wurden durch diesen Umstand jedoch nicht beeinträchtigt. Bereits installierte Apps ließen sich wie gewohnt weiter verwenden.

Über die Hintergründe schweigen sich Apple und SwitchBot weiterhin aus. Bislang ist lediglich bekannt, dass Apple die SwitchBot-App aus dem deutschen App Store entfernt hatte, ohne dies gegenüber den Nutzern zu begründen. Andere Länder waren, soweit bekannt, nicht betroffen.

Hintergründe weiterhin unklar

Auch von SwitchBot waren keine weiterführenden Erklärungen erhältlich. Das Unternehmen hat sich in einer Stellungnahme gegenüber ifun.de ebenfalls überrascht gezeigt und lediglich mitgeteilt, dass man gemeinsam mit dem App-Store-Team daran arbeite, die Anwendung zurückzubringen.

Dies scheint nun gelungen zu sein. Die für das iPhone, iPad und die Apple Watch optimierte App lässt sich nun wieder im App Store laden. Bestehende Nutzer haben zudem am Wochenende ein Update auf Version 9.25 erhalten. Die neue Version bringt Funktionserweiterungen für das Stressspielzeug Kata. Zudem wurden die Konfigurationsmöglichkeiten für Automationen im Zusammenhang mit der vom SwitchBot Meter Pro gemessenen CO2-Konzentration und dem Heizkörperthermostat des Herstellers erweitert.

Zwischenlösung OneRobotics verschwindet wieder

Die erneute Verfügbarkeit der App hat auch Folgen für jene Nutzer, die die von SwitchBot als Zwischenlösung angebotene App OneRobotics installiert haben. Die OneRobotics-App ist mit der Rückkehr der offiziellen App des Anbieters wieder aus dem App Store verschwunden. Dementsprechend steht hier nun ein Umstieg an, wenn man auch in Zukunft weiterhin mit Updates und neuen Funktionen versorgt werden will.