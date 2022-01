Kurskorrektur? Apple drängt Nutzer wieder zur neuesten iOS-Version

Mit Stand 11. Januar ist auf lediglich 72 Prozent aller in den letzten vier Jahren eingeführten iPhone-Modelle iOS 15 installiert und über alle Geräte hinweg gesehen liegt dieser Wert nur bei 63 Prozent. iOS 14 war dagegen schon Mitte Dezember 2020 auf 81 Prozent aller in den vier vorgehenden Jahren eingeführter Geräte beziehungsweise auf 72 Prozent aller aktiven Geräte installiert.

So oder so hat sich der Strategiewechsel von Apple im vergangenen Jahr aber auch deutlich in den Statistiken zur Nutzung der unterschiedlichen Systemversionen niedergeschlagen. Auch wenn Apple mit der Veröffentlichung der entsprechenden Werte diesmal fast einen Monat länger gewartet und den Nutzern so mehr Zeit gegeben hat als gewöhnlich, sind die Ergebnisse enttäuschend.

Apple nimmt offenbar die mit iOS 15 im vergangenen Jahr eingeführte Option zurück, statt stets die neueste Version des iPhone-Betriebssystems zu installieren, auch weiterhin den Vorgänger zu verwenden. Anders als in früheren Jahren war es ja seit der Veröffentlichung von iOS 15 möglich, alternativ zu dessen Installation noch weiter mit iOS 14 zu arbeiten. In den Systemeinstellungen Softwareupdate wurden beide Versionen angezeigt und Apple hat bis zuletzt mit iOS 14.8.1 Ende Oktober erstmals auch weiterhin Sicherheitsupdates für das Betriebssystem aus dem Vorjahr mit ausgeliefert.

Insert

You are going to send email to