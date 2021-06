Neu mit iOS 15: Software-Updates auch für ältere Versionen

Damit wird Apple die neue Option in den Einstellungen nicht nur in iOS 15 sondern auch in iOS 14 anbieten und weniger Druck machen, sofort auf das neue System zu wechseln. Hier scheint Cupertino aus vergangenen Jahren gelernt zu haben, in denen Nutzer die sich früh für das Update auf die neue Hauptversion entscheiden, mit vielen Flüchtigkeitsfehlern zu kämpfen hatten.

Statt Fehler nur noch in der neuesten Version des iOS-Betriebssystems zu korrigieren, wird Apple mit dem Start von iOS 15 die dann in unregelmäßigen Abständen verteilten Wartungsupdates auch weiterhin für iOS 14 bereitstellen.

So sollen die Software-Updates für iOS 14 mit der Bereitstellung von iOS 15 in diesem Herbst erstmals nicht abrupt stoppen, sondern parallel zu den fehlerbehebenden Aktualisierungen und Sicherheits-Updates weiter angeboten werden, die Apple für iOS 15 ausgeben wird.

