Neu in die App integriert
Trade Republic bietet vollwertige Krypto-Wallet an
Die Neo-Bank Trade Republic erweitert ihr Leistungsspektrum im Banking- und Anlagebereich um eine vollwertige Krypto-Wallet. Kunden erhalten damit die Möglichkeit, rund 50 digitale Währungen zu empfangen, versenden und innerhalb der Wallet zu verwalten.
Das Angebot findet sich in die neu veröffentlichte Version 4.2547 der Banking-App von Trade Republic integriert. Mit der Funktionserweiterung wird auch eventuell bereits bei der Bank vorhandenes Krypto-Guthaben aus dem gewöhnlichen Anlageportfolio in die neue Wallet verschoben. Trade Republic bietet schon seit mehreren Jahren die Möglichkeit an, im Investmentbereich mit Kryptowährungen zu handeln.
Mit der Erweiterung ist nun die Möglichkeit verbunden, gängige Kryptowährungen zwischen Trade Republic und externen Wallets zu übertragen. Zudem können Nutzer ihre Bestände direkt über die Plattform staken. Dabei werden die hinterlegten Vermögenswerte zur Validierung von Transaktionen innerhalb der jeweiligen Blockchain genutzt. Während dieser Zeit sind die für das Staking freigegebenen Kryptobestände gebunden und können nicht verkauft werden. Im Gegenzug erhalten die Kunden sogenannte Netzwerkprämien.
Krypto-Zahlungen auch per Karte möglich
Neu kommt in diesem Zusammenhang außerdem die Möglichkeit hinzu, Kryptowährungen für alltägliche Zahlungen zu verwenden. Mit der Trade-Republic-Karte lassen sich Zahlungen direkt aus dem Krypto-Bestand ausführen. Für jede Transaktion erhält der Nutzer zwei Prozent Rückvergütung in Form eines automatischen Sparvorgangs in Kryptowerten.
Trade Republic betont, dass die neuen Funktionen vollständig in die bestehende Banklizenz eingebunden sind. Damit gehört das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zu den ersten Banken, die unter dem europäischen Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte zugelassen sind. Die Kryptowerte der Kunden werden nach Unternehmensangaben in Cold Wallets der BitGo Europe GmbH verwahrt.
Sooo cool!
Was ist daran cool?
Dass ich jetzt alles in einer App habe, sauber voneinander getrennt und mit allen Funktionen, die andere Crypto-Broker bieten
Ist bissle nervig das man nicht einfach alles zusammen anzeigen lassen kann und man jetzt immer zwischen den „Depots“ wechseln muss.
Kann man doch.
Der schlimmste Kundenservice aller Zeiten, finde ich.
Der Kundendienst von TR ist schon seit Monaten die BaFin.
Das mit dem Kundendienst kann ich nicht mehr hören! Das ist wohl richtig, aber zu jedem Artikel, zu jedem Kommentar zu Trade Republic kommen 374626 Kommentare über den Support.
Man kann auch einfach zu einer anderen Bank gehen.
So einfach ist es leider auch wieder nicht. Eine Depotübertragung ist kein Spaß…
Ich hab‘ 6x das Depot gewechselt. Es war nie ein Spaß, sondern mehr oder weniger schlecht funktioniert.
Bei einer vernünftigen Bank ist es einfach und funktioniert.
Not your keys not your coins
Aber macht woran ihr Spaß habt
Genau.
Dann geh mal mit einer Paperwallet oder dem Ledger zum Einkaufen *Kopfschüttel*. Musst ja nicht alles zu TR legen.
Was machst Du, wenn einer mit der Knarre vor Dir steht und Deine Keys will? Das kommt immer häufiger vor.
Die Keys sollte man
halt nicht mitführen.
MultiSig Wallet nutzen
und an diversen Orten lagern!
Und am besten,
nicht in der Öffentlichkeit damit rumprahlen!
Das tun wir auch ohne Aufforderung ;)
Fände es besser, wenn TR mal an den Basics arbeitet, z.B. die Steuerbescheinigungen mal nicht erst gegen Jahresmitte bereitstellt. Hab noch nie so lange auf meine Steuerrückzahlung gewartet!
Damit sind die aber im rechtlichen Rahmen und auch (leider) nicht allein
Welche Alternative gibt es denn mit ähnlichem Angebot und besserem Kunden Support?