Neu bei Trade Republic: Kinderdepot, Kindergeld, Kinder-ETFs

Die Neo-Bank Trade Republic erweitert ihr Angebot um ein Kinderdepot, das Eltern ab sofort im Namen ihrer Kinder eröffnen können. Die Einrichtung erfolgt vollständig digital über die App des Anbieters und soll den langfristigen Vermögensaufbau ab Geburt unterstützen.

Enthalten sind alle Funktionen des Standarddepots: etwa kostenlose Sparpläne auf Aktien und ETFs, der Handel mit Bruchteilen von Wertpapieren sowie eine Guthabenverzinsung in Höhe des aktuellen EZB-Leitzinses. Zusätzlich kann der steuerliche Freibetrag des Kindes genutzt werden, um Kapitalerträge von bis zu rund 13.000 Euro jährlich steuerfrei zu stellen.

Fondskosten als „Kindergeld

Ein zentrales Element des neuen Angebots ist die Rückzahlung der laufenden Fondskosten bestimmter ETFs, die von Trade Republic als „Kindergeld“ bezeichnet wird. Die entsprechenden Beträge – etwa bei Fonds wie dem Vanguard FTSE All World – werden automatisch gutgeschrieben und erneut angelegt. Diese Regelung gilt bis zum 18. Geburtstag des Kindes. Eltern können damit über die Jahre hinweg zusätzliche Renditeeffekte erzielen, da jeder investierte Euro vollständig im Depot verbleibt.

Zusätzlich zu den Eltern können auch andere Familienmitglieder oder enge Freunde als sogenannte „Sparpaten“ eingebunden werden. Diese können das Depot durch regelmäßige Beiträge per Lastschrift unterstützen.

Auch politische Vorhaben wie die im Koalitionsvertrag angekündigte Frühstart-Rente, bei der eine monatliche Förderung von zehn Euro ab dem sechsten Lebensjahr geplant ist, sollen künftig ergänzend einfließen.

Was ist ein Kinderdepot? Das Konto wird im Namen des Kindes eröffnet — es ist der rechtmäßige Eigentümer des Vermögens und kann von über 12.000 Euro steuerfreien Kapitalerträgen pro Jahr profitieren.

Wenn das Kind 18 Jahre alt wird, erhält es vollen Zugriff und Kontrolle über das Konto.

Bis dahin wird das Konto vollständig von dem Elternteil verwaltet, der es eröffnet hat.

Führe Trades und Sparpläne aus, erhalte Zinsen auf Bargeld – genau wie bei deinem eigenen Account.

Familie und Freunde können Sparpaten für Kinder werden, monatlich zum Sparkonto des Kindes beitragen und ihm helfen, für seine Zukunft zu sparen.

Trade Republic führt auch “Trade Republic Kindergeld” ein, das die Verwaltungsgebühr ausgewählter ETFs direkt wieder in das Vermögen investiert – jeden Monat, bis das Kind 18 Jahre alt wird.

Irreführung bei Zinsen und Einlagensicherung

Im Zusammenhang mit Trade Republic hatte es zuletzt auch Kritik von Verbraucherschützern gegeben. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat Anfang 2025 Klage gegen das Unternehmen eingereicht. Im Kern geht es um die Bewerbung eines Zinssatzes von 3 Prozent auf Kundeneinlagen sowie um Aussagen zur Einlagensicherung.

Kritisiert wird unter anderem, dass in der Werbung nicht ausreichend klar wird, dass es sich um eine variable Verzinsung handelt, die an den Leitzins der Europäischen Zentralbank gekoppelt ist. Zudem sei die Einlagensicherung nicht so umfassend, wie es auf den ersten Blick scheine.

Ein Teil des Guthabens werde in sogenannte Liquiditätsfonds investiert, die nicht unter die gesetzliche Einlagensicherung fallen. Hinweise dazu fänden sich laut der Verbraucherzentrale erst bei genauerer Betrachtung in der App und nicht unmittelbar in der Werbung.