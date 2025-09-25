30. November als Budget-Stichtag
Kulturpass wird eingestellt: Zugriff nur noch bis 30. November
Es hatte sich bereits Anfang des Monats abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Der Kulturpass wird eingestellt. Die neue Bundesregierung wird das nach der Corona-Pandemie eingeführte Kulturbudget nicht mehr weiter auszahlen, trotz des leicht gestiegenen Kulturetats.
Wolfram Weimer, der verantwortliche Staatsministers für Kultur und Medien
In den vergangenen zwei Jahren konnten 18-Jährige, die 2023 oder 2024 volljährig wurden, den Kulturpass nutzen, um ein Guthaben von 200 beziehungsweise 100 Euro abzurufen und damit Bücher, Musikinstrumente, Eintrittskarten und andere Kulturgüter zu kaufen. Damit ist nun Schluss.
Wer 2024 volljährig geworden ist und damit ein Budget erhalten hat, kann dieses nur noch bis zum 30. November 2025 nutzen. Bis zu diesem Termin lassen sich in der App weiterhin Eintrittskarten, Bücher oder andere Kulturangebote reservieren. Die Abholung oder Einlösung bereits gebuchter Angebote ist bis zum 15. Dezember 2025 möglich. Danach verfällt nicht genutztes Guthaben. Eine Verlängerung oder Kulanzregelung ist nicht vorgesehen.
- Budget nutzen bis spätesten 30. November
- Bestellungen abholen bis spätestens 15. Dezember
Die Bundesregierung hatte den Kulturpass erstmals 2023 eingeführt, um jungen Erwachsenen den Zugang zu kulturellen Angeboten zu erleichtern. Nutzer erhielten ein Budget das sie eigenständig in der App für Museen, Theater, Konzerte, Kino oder Literatur einsetzen konnten. Der Bund finanzierte die Plattform, die App, die technische Infrastruktur.
Jetzt wird das Projekt, das insgesamt über 100 Millionen Euro gekostet hat, davon mehr als 30 Millionen für die technische Infrastruktur, ersatzlos gestrichen.
Kommende Jahrgänge gehen leer aus
Für den Jahrgang 2007 und alle folgenden Jahrgänge wird es keinen neuen Etat geben. Jugendliche, die 2025 volljährig werden, können sich also nicht mehr für ein Guthaben registrieren. Die Bundesregierung möchte künftig stärker die freie Kulturszene fördern, Denkmalschutzprojekte unterstützen und zentrale Kultureinrichtungen wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ausbauen.
Ciao Steuergeld.
… aber 35 Mrd. EUR (!) für militärische Weltraumsicherheit investieren.
bei dir ist die Realität auch noch nicht vorbei gekommen oder?
… hast Du Dich von der Kriegsgeilheit unserer Regierung anstecken lassen???
@cat: Bei dir ist auch alles verloren. Komm selber mal in die Realität zurück.
Eigene Kultur ist ja auch nutzlos…. lieber fremde Kulturen finanzieren….
oder Robertoss der eventuell Bürgergeld bezieht – ich meine ja nur
Das Bürgergeld hast du doch mit eingeführt, damit du dich jetzt lustig über andere machen kannst. Hohes Ross und so…
Ein beliebtes Argument der blauen Herzen.
Leider stark vereinfacht, polemisch und mit der Funktion zu hetzen.
Sehr sehr schade, fand das ne richtig gute Sache, nur nicht in die Jugend investieren!
Ohne jetzt generell bestimmte politische Richtungen zu loben oder in die Pfanne zu hauen, finde ich es eine Schande und einen großen Fehler wie immer wieder und wieder an Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gespart wird.
Mit denen kann man es machen, die haben einfach keine starke Lobby.
genauso
Ja isso. Schulen verfallen auch schon seit Jahrzehnten. Es interessiert einfach keinen der die letzten Jahrzehnte regierte. Egal welche Regierung.
Wehe dem, der den Nachwuchs fördert! Da könnte man sich ja keinen Spahn mehr leisten.
Merz hat ja versprochen: Bis zum Sommer merkt man einen Unterschied! Aufgepasst was man wählt!
„Der Bund finanzierte die Plattform, die App, die technische Infrastruktur“
Steuergeldverbrennung wie aus dem Bilderbuch. Das muss man sich mal überlegen….da werden 30 Mio Euro für App und Infrastruktur verbrannt, nur um den Quatsch dann doch wieder einzustellen. Ich kann das alles nicht mehr….und dann wundert man sich wirklich über die Politikverdrossenheit in diesem Land?
Man will die jungen Menschen lieber zu Soldaten als zu Theatergängern erziehen. Könnte man sagen, wenn man zynisch ist. Wobei: die derzeitige Politikergeneration macht mich halt langsam echt zynisch.
Wehrpass ist der neue Kulturpass
:-D
Jetzt wäre noch gut zu definieren, was Kultur überhaupt ist. Was sich heute alles das Schild „Kultur“ umhängt, ist schon lustig zu sehen.
Was meinst Du genau?
Tja, die Jugend wählt halt zu wenig, daher wird mehr und mehr Politik für alte Leute gemacht.
Merz und die ganze Bande gehört abgeschafft. Mit dem habeck hätten wir jemand gehabt der sein Handwerk verstehtYy