Kulturpass wird eingestellt: Zugriff nur noch bis 30. November

Es hatte sich bereits Anfang des Monats abgezeichnet, jetzt ist es offiziell: Der Kulturpass wird eingestellt. Die neue Bundesregierung wird das nach der Corona-Pandemie eingeführte Kulturbudget nicht mehr weiter auszahlen, trotz des leicht gestiegenen Kulturetats.

Wolfram Weimer, der verantwortliche Staatsministers für Kultur und Medien

In den vergangenen zwei Jahren konnten 18-Jährige, die 2023 oder 2024 volljährig wurden, den Kulturpass nutzen, um ein Guthaben von 200 beziehungsweise 100 Euro abzurufen und damit Bücher, Musikinstrumente, Eintrittskarten und andere Kulturgüter zu kaufen. Damit ist nun Schluss.

30. November als Budget-Stichtag

Wer 2024 volljährig geworden ist und damit ein Budget erhalten hat, kann dieses nur noch bis zum 30. November 2025 nutzen. Bis zu diesem Termin lassen sich in der App weiterhin Eintrittskarten, Bücher oder andere Kulturangebote reservieren. Die Abholung oder Einlösung bereits gebuchter Angebote ist bis zum 15. Dezember 2025 möglich. Danach verfällt nicht genutztes Guthaben. Eine Verlängerung oder Kulanzregelung ist nicht vorgesehen.

Budget nutzen bis spätesten 30. November

Bestellungen abholen bis spätestens 15. Dezember

Die Bundesregierung hatte den Kulturpass erstmals 2023 eingeführt, um jungen Erwachsenen den Zugang zu kulturellen Angeboten zu erleichtern. Nutzer erhielten ein Budget das sie eigenständig in der App für Museen, Theater, Konzerte, Kino oder Literatur einsetzen konnten. Der Bund finanzierte die Plattform, die App, die technische Infrastruktur.

Jetzt wird das Projekt, das insgesamt über 100 Millionen Euro gekostet hat, davon mehr als 30 Millionen für die technische Infrastruktur, ersatzlos gestrichen.

Kommende Jahrgänge gehen leer aus

Für den Jahrgang 2007 und alle folgenden Jahrgänge wird es keinen neuen Etat geben. Jugendliche, die 2025 volljährig werden, können sich also nicht mehr für ein Guthaben registrieren. Die Bundesregierung möchte künftig stärker die freie Kulturszene fördern, Denkmalschutzprojekte unterstützen und zentrale Kultureinrichtungen wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ausbauen.