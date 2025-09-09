Kulturpass verschwindet: Jahrgang 2007 schaut in die Röhre

Der Kulturpass, im Jahr 2023 als Zuschuss für den Besuch von Museen, Konzerten oder Theatern für junge Erwachsene eingeführt, steht nach einer Einschätzung des Bundesrechnungshofs vor dem Ende. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer erklärte, dass eine Fortführung kaum noch möglich sei und die bisherige Finanzierung aus Bundesmitteln nicht weitergeführt werden könne.

Staatsministers für Kultur und Medien Wolfram Weimer

Kulturpass kam vom Bund

Hintergrund ist die Auffassung der Prüfer, wonach Kultur in erster Linie Sache der Länder sei und der Bund keine verfassungsrechtliche Grundlage für eine dauerhafte Finanzierung habe. Wie N-TV berichtet, empfahl der Rechnungshof dem Haushaltsausschuss des Bundestags daher, keine weiteren Mittel bereitzustellen.

Weimer betonte, man nehme die Bewertung ernst und werde die Jugendkulturförderung künftig in anderen Projekten verstärken. Für viele Beobachter bleibt jedoch unverständlich, warum das gesamte Angebot eingestellt werden soll, obwohl die organisatorischen Strukturen bereits bestehen. Dazu gehören die App, die Webseite und das Netzwerk der Anbieter, die sich über mehrere Jahre eingespielt haben und problemlos weiter genutzt werden könnten.

Erst 200 dann 100 Euro für 18-Jährige

Der Kulturpass startete vor zwei Jahren mit einem Kultur-Budget von 200 Euro für den Jahrgang 2005. Jugendliche konnten damit eigenständig Veranstaltungen, Bücher oder Museumsbesuche finanzieren. Im Folgejahr wurde die Summe auf 100 Euro reduziert.

Nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt flossen insgesamt mehr als 100 Millionen Euro in das Projekt, wovon allein über 30 Millionen Euro auf die technische Infrastruktur entfielen. Die Nachfrage blieb jedoch geringer als erhofft, auch wenn zehntausende Jugendliche das Angebot nutzten.

Während der Kulturpass nun ausläuft, hat der Bundestag erst vor wenigen Tagen den Kulturhaushalt 2025 beschlossen. Dieser steigt auf 2,33 Milliarden Euro. Der Staat investiert also sogar mehr in Kulturprojekte, verlagert aber die Schwerpunkte. Dazu zählen eine stärkere Förderung der freien Szene, zusätzliche Mittel für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Gelder für Denkmalschutz. Für junge Erwachsene, die mit dem Kulturpass erstmals direkten Zugang zu einem eigenen Budget hatten, fällt diese Form der Unterstützung dennoch weg.