Und: Ihr dürft nur nach rechts wischen

Tender-App: Wie Tinder, allerdings nur mit euren Liebsten
Tender ist eine augenzwinkernde iOS-Applikation, die das bekannte Wisch-Prinzip aus Dating-Plattformen wie Tinder für Paare neu interpretiert.

Rechts Wischen

Statt fremde Profile zu durchstöbern, sehen Nutzer ausschließlich Fotos ihres Partners oder ihrer Partnerin. Die Anwendung will den alltäglichen Griff zum iPhone damit in eine bewusstere und persönlichere Interaktion verwandeln.

Im Kern erinnert die Bedienung an bekannte Dating-Apps, bietet jedoch keine Möglichkeit Bilder abzulehnen. Hier wird jeder Schnappschuss geherzt. Nutzer wählen zunächst ein lokales Album auf das sich die App konzentrieren soll. Anschließend zeigt die App nach jedem Start zufällige Bilder des Albums, die mit der klassischen Wischbewegung gesichtet und gleichzeitig geherzt werden.

Tender App
Ziel der App ist es, gemeinsame Momente in den Vordergrund zu stellen und die Aufmerksamkeit weg von fremden Inhalten hin zu vertrauten Personen zu lenken.

Ihr dürft nur nach rechts wischen

Tender bietet mehrere Funktionen, die sich an Paare richten. Fotos lassen sich innerhalb der App mit einer Wischgeste nach oben unkompliziert teilen, um kleine Botschaften ergänzen und dann per Nachricht oder E-Mail verschicken. Außerdem protokolliert die App, wie häufig Nutzer wischen, und markiert bestimmte Nutzungswerte als kleine Erfolge.

Laut den Entwicklern eignet sich das Angebot besonders für Menschen in Fernbeziehungen oder für Paare, die alltäglich wenig gemeinsame Zeit haben und dennoch regelmäßig Wertschätzung zeigen möchten.

Die Nutzung ist bewusst einfach gehalten. Accounts oder Registrierungen gibt es nicht. Eine Kommunikation mit entfernten Servern findet nur zu Statistikzwecken statt. Die Bilder bleiben lokal.

Kostenlos, keine Konten, lokale Inhalte

Tender steht für iPhones ab iOS 18.2 bereit und benötigt rund 20 Megabyte Speicherplatz. Die App ist kostenlos und finanziert sich über freiwillige Trinkgelder. Sie setzt ausschließlich auf private Fotos und verzichtet komplett auf fremde Inhalte oder öffentliche Profile.

25. Sep. 2025 um 19:34 Uhr von Nicolas


  • Hört sich nett an. Mal sehen wie lange es so überlebt.

  • Die Frage ist halt, wie weit ist dann der Schritt zu echten Dating App. Aus meiner Sicht nicht mehr weit. Ob das wirklich für eine Partnerschaft förderlich ist?
    Muss am Ende natürlich jeder selbst wissen. Ich würde das nicht runterladen

