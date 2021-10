Kostenpflichtige Podcast-Abos: Apple nennt keine konkreten Zahlen

Gut drei Monate nach der Einführung von Apples kostenpflichtigen Podcast-Abonnements müssen wir immer noch darüber spekulieren, ob beziehungsweise in welchem Umfang das neue Bezahlangebot Erfolg hat. Apple lässt sich hier weiterhin nur sehr spärlich in die Karten blicken und hat uns bislang nu mit einer Rangliste jener Kanäle und Sendungen versorgt, die weltweit in den ersten drei Monaten, also vom 15. Juni bis zum 15. September, am erfolgreichsten waren.

Wir hatten bereits vergangene Woche auf die Rangliste verwiesen, mittlerweile hat Apple Deutschland diese bestätigt und um Stellungnahmen und Zusatzinfos ergänzt. So sind die unten gelisteten Top-Abonnements nach der Gesamtzahl der abonnierten Hörer weltweit während der letzten drei Monate sortiert, gemessen wurden dabei sowohl die Anzahl der Hörer als auch die Anzahl der einzelnen Geräte, die mehr als 0 Sekunden einer Episode abgespielt haben.

Es ist in jedem Fall bemerkenswert, dass sich mit Podimo ein deutschsprachiges Angebot auf dem achten Platz dieser weltweiten Rangliste findet. Bleibt zu hoffen, dass Podimo sich damit verbunden auch über außergewöhnlichen Zuspruch freuen darf und nicht aufgrund weltweit verhaltener Nutzerzahlen derart prominent platziert ist.

Das Feedback hier ist mit Blick auf die Bereitschaft zum Abonnement von kostenpflichtigen Podcasts über Apple eher verhalten. Während weiterhin das Gros der Nutzer auf Gratisangebote setzt, versuchen jene Hörer, die bereit sind für solche Inhalte zu bezahlen, nach Möglichkeit die Produzenten direkt zu unterstützen. Apple sieht das anders und beschreibt den Schritt zum Bezahl-Podcast als Teil eines neuen Kapitels im Podcasting: