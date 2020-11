Kostenlose Probeabos: Apple erstattet Gebühren für Apple TV+

Abonnenten von Apple TV+ bekommen die für die Nutzung fälligen Gebühren bis Januar erstattet. Apple reagiert damit auf die Tatsache, dass das ursprünglich auf ein Jahr ausgelegte kostenlose Probeabo für den Videodienst noch bis ins neue Jahr hinein verlängert wurde.

Übers Wochenende hat Apple Abonnenten seines Videodienstes per E-Mail mit dem erfreulichen Betreff „Du erhältst eine Gutschrift über 4,99 €/Monat“ angeschrieben. Die Erstattung der Abo-Gebühren wurde für die Monate November bis Januar angekündigt. Damit stellt Apple sicher, dass zahlungswillige Abonnenten nicht gegenüber den Nutzern der angebotenen Probe-Abos vernachlässigt werden.

Apple TV+ ist ja im November 2019 gestartet, damit verbunden konnten Käufer eines neuen Apple-Geräts den Dienst zunächst zwölf Monate lang kostenlos ausprobieren. Diese Frist wurde vergangenen Monat dann um ein weiteres Vierteljahr verlängert.

Nur ein Probeabo pro Familie

Der zwölfmonatige Probezeitraum steht übrigens auch heute noch im Zusammenhang mit dem Neukauf eines Apple-Geräts aus den Kategorien iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV oder Mac zur Verfügung. Allerdings kann das Angebot weder mit anderen kostenlosen Probeabos kombiniert, noch zweimal abgeschlossen werden. Apple weist in den Bestimmungen (PDF) ausdrücklich darauf hin, das sich das Angebot nur einmal pro Familie nutzen lässt. Wenn ihr also schon ein Jahr lang kostenlos Apple TV+ gesehen habt, ist auch kein anderes Mitglied der Familienfreigabe in der Lage, einen weiteren kostenlosen Probezeitraum anzuhängen.

Apple Arcade drei Monate lang kostenlos testen

Mit vergleichbaren Konditionen bietet Apple seit Oktober auch ein dreimonatiges Probeabo für Apple Arcade an. Der Spieledienst lässt sich gerade über drei Monate hinweg kostenlos testen, wenn man nicht zuvor schon von einem vergleichbaren Angebot Gebrauch gemacht hat. Auch hier besteht die Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung mit weiteren Personen im Rahmen der Familienfreigabe.