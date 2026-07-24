Kostenlose iPhone-App will euch vom Doomscrolling lösen

Die neue iPhone-App MeBeMe verfolgt einen anderen Ansatz als klassische Bildschirmzeit-Blocker. Statt Instagram, TikTok und andere Anwendungen zu sperren, schlägt sie kleine Aufgaben vor, die Nutzer zurück in den Alltag holen sollen.

Zu Beginn wählt man Rollen aus, die man stärker pflegen möchte. Zur Auswahl stehen mehr als 75 sogenannte Identitäten, darunter Leser, Sportler, Hobbygärtner, Koch oder Freund. Passend dazu zeigt die App kleine „Missionen“ an: zwei Seiten lesen, vier Liegestütze machen, sieben Gegenstände aufräumen oder kurz ins Freie gehen.

Kleine Aufgaben statt harter Sperren

Die meisten Aufgaben dauern laut Entwickler zwischen zehn Sekunden und zwei Minuten. Punkte, Serien oder Abzeichen gibt es nicht. Missionen können erledigt, gespeichert oder ohne Konsequenzen übersprungen werden. Damit unterscheidet sich MeBeMe von Lösungen wie der von uns vorgestellten Zenbox, die ausgewählte Apps tatsächlich blockiert.

Scrollen wird nicht automatisch erkannt

Der Name „Break Your Scroll“ klingt technischer, als die Funktion ist. MeBeMe erkennt nicht, ob der Nutzer gerade durch Reels oder Nachrichten scrollt. Stattdessen verschickt die App auf Wunsch Erinnerungen, die sich auch von Siri vorlesen lassen.

Die Anwendung verändert weder Instagram noch TikTok, sondern bietet lediglich einen freiwilligen Gegenimpuls. Das Thema ist aktuell: Die EU-Kommission kritisiert endloses Scrollen und automatisch startende Videos als mögliches „Suchtdesign“.

Ohne Konto, Werbung und Abo

MeBeMe verlangt kein Benutzerkonto und verzichtet auf Werbung, Abonnements sowie In-App-Käufe. Rollen, Aufgaben und Einstellungen werden laut Datenschutzerklärung lokal gespeichert. Anonyme Nutzungsstatistiken lassen sich deaktivieren.

Die englischsprachige App setzt mindestens iOS 16.4 voraus und kann kostenlos aus dem App Store geladen werden.