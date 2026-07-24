Lisen-MagSafe-Powerbank mit Qi 2.2 in Weiß oder Schwarz

Die im vergangenen Monat vorgestellte neue MagSafe-Powerbank von Lisen ist jetzt in beiden Farbvarianten erhältlich. Und dies zudem noch vergleichsweise günstig. Das Modell in Weiß wird bei Amazon aktuell für 45,99 Euro verkauft und der Preis für das Modell in Schwarz liegt bei 49,98 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung wird mit 79,99 Euro angegeben.

Lasst euch von der Produktbeschreibung, insbesondere von den Überschriften bei Amazon nicht verwirren. Die beiden Akkus unterscheiden sich nur in der Farbe und haben beide die gleiche Leistung. Hier muss beim Einstellen jemand was durcheinander gebracht haben.

Verwirrende Leistungsangaben bei Amazon

Korrekt wäre es, die Leistung in beiden Fällen mit 45 Watt anzugeben. Die ebenfalls genannten 65 Watt stehen nur kurzzeitig für Lastspitzen zur Verfügung. Zudem kann der Akku diese Leistung nur per Kabelverbindung abgeben. Kabellos am iPhone befestigt liegt die maximale Ladeleistung nach dem Qi-2.2-Standard bei 25 Watt. Aufladen kann man die Akkus mit maximal 30 Watt über USB-C.

Neben dem USB-C-Anschluss an der Unterseite verfügen die Akkus seitlich über einen USB-A-Anschluss mit einer maximalen Ausgangsleistung von 22,5 Watt. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein Schalter, mit dem sich die aus vier LEDs bestehende Ladeanzeige aktivieren lässt.

10.000 mAh im kompakten Format

Die beiden Akkus haben jeweils eine Kapazität von 10.000 mAh und fallen damit ein ganzes Stück dicker aus als magnetische Powerbanks mit 5.000 mAh, bleiben aber sehr kompakt und handlich. Dank der nach oben gerundeten Kanten liegen sie auch angenehm in der Hand. Die Akkus sind 103 × 64 × 23 mm groß und passen somit auch gut auf die Rückseite des iPhone 17 Pro mit seinem großen Kamerahügel.

Im Lieferumfang ist ein 20 Zentimeter langes, farblich passendes USB-C-Kabel enthalten. Das Kabel kann zugleich als Handschlaufe verwendet werden und ist an einer kleinen Öse befestigt, sodass es nicht verloren geht.