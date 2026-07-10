Facebook und Instagram unter Druck
EU gegen Doomscrolling: Facebook und Instagram unter Druck
Die EU-Kommission erhöht den Druck auf Meta. In vorläufigen Untersuchungsergebnissen kommt sie zu dem Schluss, dass Facebook und Instagram mit ihrem aktuellen Design gegen den Digital Services Act verstoßen könnten. Im Mittelpunkt stehen Funktionen, die viele Nutzer nur zu gut kennen: endloses Scrollen, automatisch startende Videos, Push-Mitteilungen und stark personalisierte Empfehlungen.
Die Kommission spricht dabei ausdrücklich von einem „Suchtdesign“. Gemeint sind Oberflächen, die Nutzer möglichst lange in der App halten sollen. Infinite Scroll liefert immer neue Inhalte nach, Autoplay startet Videos ohne weiteres Zutun und Empfehlungsalgorithmen sortieren Beiträge danach, was die Aufmerksamkeit am zuverlässigsten bindet. Genau daraus entsteht das, was viele inzwischen als Doomscrolling kennen.
Meta soll mehr ändern als Hinweise einblenden
Nach Einschätzung der EU reichen Metas bisherige Gegenmaßnahmen nicht aus. Zeitlimits ließen sich zu leicht wegklicken, Jugendschutzfunktionen seien für viele Eltern zu kompliziert und Hinweise auf mentale Gesundheit würden das Grundproblem nicht beheben. Die Kommission hält daher echte Designänderungen für nötig. Genannt werden unter anderem deaktiviertes Autoplay, wirksamere Bildschirmpausen und Empfehlungssysteme, die weniger stark auf maximale Nutzung ausgelegt sind.
Besonders kritisch bewertet die EU mögliche Auswirkungen auf Minderjährige und gefährdete Nutzergruppen. Meta soll verfügbare Hinweise darauf, wie viel Zeit Jugendliche nachts in Facebook und Instagram verbringen, nicht ausreichend berücksichtigt haben. Auch Reels und Stories werden in diesem Zusammenhang genannt.
Noch keine endgültige Entscheidung
Für Meta ist das Verfahren noch nicht entschieden. Das Unternehmen kann die Unterlagen prüfen und schriftlich auf die Vorwürfe reagieren. Sollten sich die vorläufigen Ergebnisse bestätigen, kann die EU eine förmliche Entscheidung treffen und Bußgelder verhängen. Möglich wären Strafen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.
Facebook und Instagram sind auf dem iPhone zwar nur Apps unter vielen, prägen aber seit Jahren, wie Feeds, Kurzvideos und Benachrichtigungen funktionieren. Wenn die EU Meta zu Änderungen zwingt, könnte das auch Einfluss darauf haben, wie andere soziale Netzwerke ihre Apps in Europa gestalten.
Wir hatten zuletzt bereits über europäische Eingriffe bei großen Plattformen berichtet, etwa im Zusammenhang mit Apples gescheiterter Klage gegen die DMA-Einstufung, der EU-Strafe gegen Apple und dem Verfahren rund um Meta, WhatsApp und KI-Assistenten. Nun geht es weniger um App Stores, Bezahlsysteme oder Schnittstellen, sondern um die Frage, wie viel Sog eine App überhaupt erzeugen darf.
Sind die Menschen eigentlich nicht mehr selbst lebensfähig dass die EU meint sie müsse alles steuern, reglementieren, unterdrücken oder gar verhindern? Wenn ich meine ich will doomscrollen dann möchte ich das ungehindert tun können und nicht dauernd bemuttert werden.
Du zeigst sehr gut auf, dass es eben nicht funktioniert. Typische Antwort eines Suchtkranken. Ein gesunder Verstand möchte ganz sicher nicht freiwillig doomscrollen.
Das ganze ist süchtig machend und schädigt unsere Kinder und ich bin dankbar, dass die EU handelt
Aber nicht pauschalisiert, so dass immer alle eingeschränkt werden
Dann erziehe dein Kind, so müssen nicht Millionen andere die Unfähigkeit mit ausbaden.
Verschwende halt dein Leben. Anderen würde es bestimmt ganz gut tun, wenn das ganze nicht so ne extreme Dopaminmaschine wäre.
Im Grundsatz hast du recht: Erwachsene sollten selbst entscheiden dürfen, wie sie ihre Zeit verbringen. Das Problem ist nur, dass diese Plattformen nicht neutral sind. Sie sind gezielt so gebaut, dass man möglichst lange hängen bleibt, mit endlosem Scrollen, personalisierten Reizen und ständig neuen Belohnungen. Irgendwann ist es eben nicht mehr nur eine freie Entscheidung, sondern ein System, das die eigene Selbstkontrolle systematisch ausnutzt. Regulierung ist deshalb nicht automatisch Bevormundung. Sie kann auch manipulative Mechanismen begrenzen, damit echte Selbstbestimmung überhaupt wieder möglich wird.
+1
Wahrscheinlich bist du schon viel zu tief drinnen.
Nein, überhaupt nicht, aber ich möchte selber entscheiden und nicht eingeschränkt werden
Dann scroll dich doch zu Tode.
Also bei meinen Kindern merke ich ganz genau, wenn sie bei Kumpels Shorts, TikTok oder co. geschaut haben.
Meinetwegen könnten sie den ganzen Rotz auch komplett verbieten . Was wir in der Firma in den letzten Jahren an Azubis hatten kannst du zum Großteil in der Pfeife rauchen. Die halten keine halbe Stunde ohne Handy aus….
Immer weiter bitte.
Sonst verblödet unsere Gesellschaft in den nächsten 20-30 Jahren noch mehr.
Finde ich gut. Besonders Autoplay und endlos scrollen müssen weg. Dafür Daumen hoch.
Diese (…) EU geht einem mittlerweile so dermaßen auf den …
Bei den relevanten Themen für die Bürger passiert gar nichts & bei solchen Themen will man bis ins letzte durch regulieren. War lange Fan der EU aber verstehe den wachsenden Hass auf diesen sinnlosen Bürokratiehaufen immer mehr.
Ich finde Suchtprävention durchaus relevant für die Bürger…
Netter Versuch Russe aber es gibt keinen wachsenden Hass der EU gegenüber.
Freier Wille ist halt nicht gewünscht, eher fleißige Bienen
Freier Wille? Genau der geht bei Doomscrolling ja nun flöten. Als würde ein Süchtiger meinen er entscheide wann er süchtig wird.
YouTube und TikTok bitte auch!
Youtube kannst du den Wiedergabeverlauf deaktivieren. Das schaltet Shorts aus und auch Empfehlungen.
Es gibt Dinge, die muss an regeln und andere nicht. Die Diskussion, dass es 50.000 andere ungeregelte Dinge gibt, wäre hier nur das Totschlag-Argument. Ja! Das sollte man definitiv regeln! So eine sinnlose Ressourcen & Zeitverschwendung … unfassbar.
Warum hab ich grad so beinahe „Freud-mäßig“ „Dummscrolling“ gelesen?
Naja, passt schon…
…aber bin vermutlich nicht der erste, der diese Assoziation hatte.
Übrigens seit Jahren Facebook, Whatsapp und dann Instagram frei und das als freiberuflicher Künstler.
Sollte man nicht glauben – LÄUFT.
Genau, wenn ich YouTube starte, starten auch gleich die Reels, Was soll dieser Blödsinn, das nervt mich einfach nur!
Also Doomscrolling oder nicht. Das ist Geschmacksache oder oder etwas was reguliert gehört. Was mich schon vor 15 Jahren an Facebook gestört hat, letztlich auch davon weggetrieben hat war, dass diese Algorithmen im Hintergrund arbeiten. Ich vermisse auf allen Plattformen eine Funktion, nur Inhalte meiner „Freunde“ oder Accounts, denen ich folge angezeigt zu bekommen.
Wie in der ifun-App!!111einseinselfelf
Vermutlich der wahre Grund.
die EU mit ihren ständigen Regeln,sie schießt sich selbst ins Knie,und wir sind alle mündige Bürger,wir müssen nicht bevormundet werden,schade das die Bürger die EU nicht abwählen kann.