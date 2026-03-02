Digitale Auszeiten: NFC-Box schränkt App-Nutzung ein

Das Stuttgarter Hardware-Startup Zenbox verfolgt einen neuen und ungewöhnlichen Ansatz, um die Ablenkung durch das Smartphone beziehungsweise darauf vorhandene Apps zu reduzieren. Statt auf rein softwarebasierte Einschränkungen setzt der Anbieter auf ein physisches Gerät, das gezielt in den Alltag der Nutzer eingebunden ist. Digitale Pausen sollen damit nicht allein von der eigenen Disziplin abhängig, sondern mit einer realen Handlung verknüpft sein.

Im Zentrum des Konzepts steht mit der sogenannten Zenbox ein kleines, NFC-fähiges Gerät. Wird das iPhone an die Zenbox gehalten, werden zuvor festgelegte Apps und Internetseiten blockiert. Um diese Sperre wieder aufzuheben, ist ein erneuter Kontakt mit dem Gerät notwendig. Eine Deaktivierung nur per App ist nicht möglich. Dieser Umweg soll den Unterschied zu rein auf Software basierenden Standardlösungen machen, da er eine bewusste Handlung erzwinge.

Lokale App ohne Cloud-Anbindung

Die Zenbox selbst kommt ohne Stromversorgung aus. Letztendlich handelt es sich hierbei nur um einen passiven NFC-Chip, der in einem im 3D-Verfahren gedruckten Gehäuse steckt. Eine zugehörige iOS-App arbeitet lokal auf dem Gerät und steuert die durch den Nutzer festgelegten Einschränkungen. Das Konzept erfordert kein Benutzerkonto und verzichtet auf jegliche Cloud-Anbindung. Sämtliche Nutzungsdaten verbleiben nach Angaben des Anbieters auf dem iPhone.

Als Hauptargument gegen Softwarelösungen wie Apples Bildschirmzeit führt der Zenbox-Macher an, dass sich diese in der Regel mit wenigen Schritten umgehen lassen. Mit der Zenbox werde dagegen durch die Kombination aus Hardware und Software ein zusätzlicher Aufwand geschaffen, um ein unüberlegtes und impulsives Entsperren zu erschweren.

Einmalig 49 Euro für die Hardware

Die Zenbox wird über die Webseite zum Projekt inklusive Versandkosten zum Preis von 49 Euro angeboten. Die zugehörige iOS-App lässt sich kostenlos im App Store laden.