Neuer Ansatz gegen Ablenkung
Digitale Auszeiten: NFC-Box schränkt App-Nutzung ein
Das Stuttgarter Hardware-Startup Zenbox verfolgt einen neuen und ungewöhnlichen Ansatz, um die Ablenkung durch das Smartphone beziehungsweise darauf vorhandene Apps zu reduzieren. Statt auf rein softwarebasierte Einschränkungen setzt der Anbieter auf ein physisches Gerät, das gezielt in den Alltag der Nutzer eingebunden ist. Digitale Pausen sollen damit nicht allein von der eigenen Disziplin abhängig, sondern mit einer realen Handlung verknüpft sein.
Im Zentrum des Konzepts steht mit der sogenannten Zenbox ein kleines, NFC-fähiges Gerät. Wird das iPhone an die Zenbox gehalten, werden zuvor festgelegte Apps und Internetseiten blockiert. Um diese Sperre wieder aufzuheben, ist ein erneuter Kontakt mit dem Gerät notwendig. Eine Deaktivierung nur per App ist nicht möglich. Dieser Umweg soll den Unterschied zu rein auf Software basierenden Standardlösungen machen, da er eine bewusste Handlung erzwinge.
Lokale App ohne Cloud-Anbindung
Die Zenbox selbst kommt ohne Stromversorgung aus. Letztendlich handelt es sich hierbei nur um einen passiven NFC-Chip, der in einem im 3D-Verfahren gedruckten Gehäuse steckt. Eine zugehörige iOS-App arbeitet lokal auf dem Gerät und steuert die durch den Nutzer festgelegten Einschränkungen. Das Konzept erfordert kein Benutzerkonto und verzichtet auf jegliche Cloud-Anbindung. Sämtliche Nutzungsdaten verbleiben nach Angaben des Anbieters auf dem iPhone.
Als Hauptargument gegen Softwarelösungen wie Apples Bildschirmzeit führt der Zenbox-Macher an, dass sich diese in der Regel mit wenigen Schritten umgehen lassen. Mit der Zenbox werde dagegen durch die Kombination aus Hardware und Software ein zusätzlicher Aufwand geschaffen, um ein unüberlegtes und impulsives Entsperren zu erschweren.
Einmalig 49 Euro für die Hardware
Die Zenbox wird über die Webseite zum Projekt inklusive Versandkosten zum Preis von 49 Euro angeboten. Die zugehörige iOS-App lässt sich kostenlos im App Store laden.
Entwickler: Konstantin Singer
So etwas wäre ein Schulen gut aber ein Scammer wäre schon effektiver, um die tägliche Handynutzung der Kids zu unterbinden.
Du meinst sicher einen Jammer. Ein Scammer ist ein Mensch und kein Gerät.
Kann ich denn auch andere Aktionen auf den Puck legen?
Ist jetzt aber nicht neu, bekommt man mit dem Brick schon etwas länger.
Danke.
Würde Wahrscheinlich dauernd vergessen mein Handy dranzuhalten.
Finde da das Konzept vom ScreenZen Halo irgendwie interessanter der verbindet sich mit dem handy sobald du nen bestimmten Bereich betrittst leider gibt es den bis jetzt nur in den USA.
Bevor die Kinder das Haus verlassen und zur Schule gehen, alle Social Media Apps und Spiele deaktivieren und nachmittags wieder freischalten. Das wär’s doch!
Ich habe auf der Webseite nicht gefunden, wie entsperrt werden kann, wenn das Ding verloren geht oder defekt wird. Ich nehme an, dass eine Deinstallation der App hilft.
Die App Foqos ist da eine gute Alternative. Kostet nichts & man kann das mit QR-Code oder eigenen NFC-Tag statt so einer Box lösen.
Moin, danke für den TopTip. Ich habe Bricks gekauft und das funktioniert auch ganz gut. Die Foqos App habe ich eben geladen und ausprobiert. Sehr cool und mit sehr viel mehr Möglichkeiten. Wenn man die nfc Chips für kleines Geld kauft, kann man sich viel Geld für die Bricks Hardware sparen. Denn das ist ja auch. Ich’s viel mehr als ein NFC Chip in einem Gehäuse mit Magnet.
+1!!
Lässt sich damit jede beliebige App sperren? Also zum Beispiel auch die Einstellungen?
Wenn ich es richtig verstehe lassen sich die Apps ja nur durch nochmaliges berühren des NFC Tags wieder zurückholen (oder durch andere aufwendigere Dinge wie z.B. Deinstallation der App).
Das sehe ich hier als den großen Vorteil an.
Können das die anderen Apps (Brick, Foqos) auch? Oder kennt jemand eine App, die das auch kann?
Moin Bricks sperrt auch den AppStore, so dass es nicht so einfach zu umgehen ist. Wenn man trotzdem entsperren möchte ist das 5x möglich. Danach ist auch das NotEntsperren gesperrt. man kann das Entsperren der 5x NotEntsperren über eine Mail an Bricks wieder aktivieren …
