iOS 27: Fotos-App erhält praktische Funktion für iPhone-Videos

Mit iOS 27 lassen sich einzelne Bilder direkt aus einem Video heraus als Foto speichern. Die neue Funktion erspart den bislang häufig genutzten Umweg über ein Bildschirmfoto und übernimmt den vollständigen Bildausschnitt in der Auflösung des Ausgangsvideos.

Apple hatte die Neuerung bereits in einer Übersicht mit mehr als 100 Detailverbesserungen von iOS 27 aufgeführt. Inzwischen lässt sich die Funktion in der Beta ausprobieren und zeigt sich angenehm unkompliziert.

Einzelbild über das Dreipunkt-Menü sichern

Dazu wird das gewünschte Video in der Fotos-App geöffnet und an der passenden Stelle angehalten. Über das Dreipunkt-Menü oben rechts steht anschließend der neue Befehl „Videobild als Foto sichern“ zur Verfügung.

Die Fotos-App legt das aktuell sichtbare Einzelbild daraufhin als eigenständige Aufnahme in der Mediathek ab. Das ursprüngliche Video bleibt unverändert erhalten. Das gespeicherte Bild kann anschließend wie jedes andere Foto bearbeitet, geteilt oder einem Album hinzugefügt werden.

Deutlich besser als ein Bildschirmfoto

Bislang blieb auf dem iPhone meist nur ein Screenshot. Dieser übernimmt jedoch die Auflösung des Displays und kann Bedienelemente oder schwarze Balken enthalten. Häufig muss das Ergebnis daher nachträglich zugeschnitten werden.

Die neue Funktion greift stattdessen direkt auf das Videobild zu. Bei einer 4K-Aufnahme entsteht somit ein Foto mit 3.840 × 2.160 Pixeln. Die Qualität reicht zwar nicht an ein mit voller Sensorauflösung aufgenommenes Foto heran, ist für Erinnerungsbilder, soziale Netzwerke und viele Ausdrucke aber vollkommen ausreichend.

Praktisch ist die Neuerung vor allem bei bewegten Motiven, Gruppenaufnahmen und Videos von Kindern oder Haustieren. Statt gleichzeitig filmen und fotografieren zu müssen, lässt sich der beste Moment später Bild für Bild auswählen und in der Foto-Mediathek sichern.