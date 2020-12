Klare Empfehlung: EasyLetter für Anschreiben und Briefe

Seit ihrer ersten Vorstellung auf ifun.de haben wir die EasyLetter-App für iPhone, iPad und Mac aktiv im Einsatz und sind von dem Alltagshelfer begeistert. EasyLetter versorgt seine Anwender mit wenigen, klar strukturierten Eingabefeldern (Empfänger, Absender, Text, Betreff, Datum etc.), die den schnellen Bau von Anschreiben und förmlichen Briefen ermöglichen.

Sind diese ausgefüllt, spuckt die App einen ordentlich formatierten Brief nach DIN 5008 Form A oder DIN 5008 Form B aus, der sich anschließend drucken, falten eintüten und schnell wieder vergessen lässt.

Damit ist die Kernfunktion des Downloads auch schon beschrieben. EasyLetter hat Anwender im Blick, die keine Lust haben, sich für Kündigungen, Retouren, Kommunikation mit dem Amt und den ganz alltäglichen Schriftverkehr an Pages zu setzen, um sich hier mit Layouts, Designs und Formatierungen herumzuschlagen.

EasyLetter baut einen ordentlichen, schnörkelosen Brief, der zwar nur wenig Platz für Individualität lässt, dafür aber perfekt in den Fensterbriefumschlag passt und dank iPhone-Ansicht und iCloud-Abgleich auch aus der Bushaltestelle heraus formuliert und fertig vorbereitet werden kann. Und machen wir uns nichts vor, auf Individualität kommt es bei der schriftlichen Kontaktaufnahme mit dem Stromversorger ohnehin nicht an.

Wie gesagt, wir sind Fans von EasyLetter und freuen uns daher umso mehr darüber, dass Entwickler Felix Brix die App ordentlich umgekrempelt hat und ein Update bereitstellt, das den Download gerade zieht und um oft nachgefragte Funktionen erweitert.

Großes Update, neue App

Die große Aktualisierung packt die bisherige Version der EasyLetter-App nämlich gleich von mehreren Seiten an. Zum Einen verschmelzen die bislang getrennt angebotenen Versionen für Mac sowie iPhone und iPad zu einer Universal-Anwendung für alle drei Geräte.

Zum Anderen wechselt EasyLetter vom Vorab- zum In-App-Kauf. Anstatt die Anwendung vor dem Download bezahlen zu müssen, zahlt man fortan (weiterhin einmalig) für die Pro-Version und kann das Basisangebot kostenlos in Augenschein nehmen. Bisherige Nutzer verlieren durch die Umstellung nichts. Brix kommentiert: „Mir war es hier wichtig dem Nutzer kein Abo aufzudrücken, wie es andere Apps immer mehr tun. All bisherigen Funktionen bleiben selbstverständlich ohne auf Pro upgraden zu müssen erhalten.“ Top.

Etliche neue Funktionen

Die jetzt erhältliche Pro-Version von EasyLetter bietet zahlreiche Verbesserungen wie schlichte Formatierungen, Unterschriften und Serienbriefe:

Textformatierung

Bereiche im Text können nun Fett, Kursiv oder Unterstrichen werden.

Schriftart und -größe

Der Nutzer kann aus seinen verfügbaren Schriftarten wählen sowie die Textgröße über eine Schaltfläche verändern.

Serienbriefe

Ein großes Feature, das ermöglicht Briefe in Serienbriefe umzuwandeln. Nutzer können dann farbige Platzhalter verwenden, um Namen sowie Adressdaten im Brief zu verwenden. Wird in einem Serienbrief auf Export geklickt, erscheint ein Dialog, in dem mehrere Kontakte bzw. Adressen ausgewählt werden können. Der Brief wird dann für diese Kontakte in Serie generiert und als separate PDF-Dateien exportiert.