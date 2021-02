Kompatibel mit MagSafe: Nomad kündigt neue Rugged-Cases an

Der Zubehör-Anbieter Nomad hat neue, mit Apples MagSafe-Ladesystem kompatible iPhone 12-Hüllen vorgestellt, die zukünftig das beliebte Rugged Case ergänzen werden.

Neben dem Rugged Case und dem Rugged Folio, das Nomad schon länger für iPhone 11 und das iPhone 12 anbietet, wird es beide Modelle demnächst auch in einer MagSafe-Ausführung geben. Die erweiterte Familie an iPhone 12-Hüllen wird dann auch mit Apples noch jungem Qi-Ladestandard MagSafe zusammenarbeiten und die Nutzung des magnetischen Ladepucks gestatten.

Rugged und Rugged Folio für MagSafe-Nutzer

Dafür werden die neuen MagSafe-Hüllen allerdings auch etwas teurer als das bislang für $50 angebotene Rugged Case bzw. das $70 teure Rugged Folio. Laut Nomad sollen beide Hüllen $10 mehr kosten und entsprechend für $60 (Rugged Case | MagSafe) beziehungsweise für (Rugged Folio | MagSafe) über den Ladentisch wandern.

Ebenfalls in „Rustic Brown“, „Natural“ und „Black“ erhältlich, sollen sich die neuen Hüllen bis auf ihre MagSafe-Kompatibilität nicht von den Vorgängern unterscheiden. Für die Zusammenarbeit mit Apples Ladestandard verbauen die neuen Modelle lediglich mehrere Neodymium-Magneten mit einer magnetischen Kraft von 800-1100gf.

Begleiter seit dem iPhone 12 mini

Wir sind zum Verkaufsstart des iPhone 12 mini erstmals auf die Rugged-Cases von Nomad aufmerksam geworden und haben diese seitdem kennen und schätzen gelernt. Im Vergleich zu anderen Hüllen tragen diese zwar ganz ordentlich auf und machen die Lautstärketasten nicht unbedingt leichtgängiger… die Lederhüllen schützen die Geräte allerdings hervorragend (auch bei Stürzen) und liegen gut in der Hand.

Kurz: Das Rugged-Case hat so gut gefallen, dass wir dieses nach der Rückreise des iPhone 12 mini noch mal in einer Variante für das Pro geordert haben. Jetzt warten wir auf die MagSafe-Verfügbarkeit und geben noch mal bescheid, wenn sich dieses auch in Deutschland ordern lässt.

