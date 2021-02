Noch vor Apple: So sieht Ankers MagSafe-Akku aus

Vor knapp einer Woche, am vergangenen Dienstag, hat Apple die zweite Vorabversion von iOS 14.5 freigegeben und in den Tiefen des neuen Testsystems erstmals auch die bevorstehende Verfügbarkeit eines neuen Lade-Accessoires durchblicken lassen.

Wie berichtet, tauchten in der Beta-Software neue Textbausteine auf, in denen von einem „Battery Pack“ für das iPhone die Rede war. Umgehend wetteten Marktbeobachter darauf, dass Apple an einer neuen Generation des Smart Battery Case arbeiten und dieses wohl magnetisch auf der iPhone-Rückseite anbringen würde. Ein Smart Battery Case für die Generation MagSafe also.

Spekulationen, die nur wenige Tage später durch einen Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg erneut angefeuert wurden. So bestätigte Bloomberg vor dem Wochenende, dass Apple an einem magnetischen Stromspender für die Familie des iPhone 12 arbeiten würde.

Anker PowerCore Magnetic 5K

Doch die unabhängigen Konkurrenten scheinen Apple diesmal auszustechen. So hat Anker seinen magnetischen Akku, den „PowerCore Magnetic 5K“ für das iPhone 12 jetzt präsentiert. Dieser dürfte auch hierzulande wahrscheinlich noch vor Apples Akku in den Markt starten.

Das Anker-Modell besitzt eine Kapazität von 5.000 mAh und kann das iPhone mini damit einmal komplett laden, das iPhone 12 zu 95 Prozent, das iPhone 12 Pro zu 97 Prozent und das iPhone 12 Pro Max zu 75 Prozent. Die Oberfläche der Zusatzbatterie soll mit einem gummierten Finish versehen sein, dass für gute Griffigkeit sorgt.

5.000 mAh für knapp eine Ladung

Um geladen zu werden besitzt der Akku selbst eine USB-C-Buchse, gestattet über diese aber auch das Laden von Geräten, die ihrerseits keine magnetische MagSafe-Fläche besitzen. Der Akku soll circa 130 Gramm wiegen und trägt die Model-Bezeichnung A1619 – wir geben bescheid, sobald der Stromspender in Deutschland verfügbar ist.