Kompakte Actioncam: DJI bringt Osmo Nano auf den Markt

Nachdem der Drohnenbauer DJI erst kürzlich die Osmo 360 als Antwort auf die Insta360 X5 lanciert hat, stellt man heute auch der Insta360 Go einen eigenen Konkurrenten gegenüber. So hat DJI heute die Osmo Nano vorgestellt. Eine neue Action-Kamera, die besonders leicht und handlich ist.

Die neue Osmo Nano wiegt etwas mehr als 50 Gramm und ist kleiner als viele vergleichbare Modelle. Durch ein beidseitig magnetisches Befestigungssystem lässt sich die Kamera flexibel an Helmen, Stirnbändern oder Kleidung anbringen. Auch eine Nutzung an Haustierhalsbändern ist möglich. Das Gehäuse ist bis zu zehn Meter wasserfest. Zusätzlich kann ein separat erhältliches Dock verwendet werden, das neben einem Spritzwasserschutz auch einen kleinen Bildschirm zur Steuerung bietet. Dieses Dock dient gleichzeitig als Ladegerät und Schnittstelle zur Datenübertragung.

Bild- und Tonfunktionen im Detail

Die Osmo Nano arbeitet mit einem Sensor im Format 1/1,3 Zoll, der für einen erweiterten Dynamikumfang ausgelegt ist. Sie nimmt Videos in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde auf, Zeitlupen sind mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde möglich. Das Sichtfeld des Ultraweitwinkelobjektivs deckt 143 Grad ab. Für die Nachbearbeitung steht ein 10-Bit-Modus zur Verfügung, der mehr Farbinformationen speichert als herkömmliche 8-Bit-Aufnahmen.

Eine elektronische Stabilisierung sowie eine horizontale Ausgleichsfunktion sollen Verwacklungen reduzieren. Bei schwachem Licht verbessert ein spezieller Nachtmodus die Bildqualität. Zwei eingebaute Mikrofone sorgen für Stereoton, zudem können externe DJI-Mikrofone direkt verbunden werden.

Zubehör, Akkulaufzeit und Preise

Mit dem Vision Dock lässt sich die Kamera in kurzer Zeit aufladen. Eine Teilladung genügt für mehrere Stunden Aufnahme in mittlerer Auflösung, bei 4K liegt die Laufzeit niedriger. Neben Standardbefestigungen bietet DJI Zubehör wie Filter, Schutzabdeckungen oder Schnellverschlusshalterungen an.

Die Osmo Nano wird in zwei Varianten angeboten: Das Modell mit 64 GB Speicher kostet 279 Euro, die Version mit 128 GB liegt bei 309 Euro. Beide Ausführungen enthalten grundlegendes Zubehör und das Dock. Optional kann ein Schutzpaket hinzugebucht werden, das Austauschgeräte bei Beschädigung vorsieht.