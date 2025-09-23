Katalogisiert Brettspiele: Geheimtipp Overboard in Version 2.0

Die iPhone-App Overboard richtet sich an Brettspielfans, die ihre Sammlung übersichtlich erfassen und verwalten möchten. Nutzer können ihre Spiele mithilfe eines integrierten Barcode-Scanners digitalisieren und die Einträge bei Bedarf manuell ergänzen.

Grundlage dafür ist die Datenbank von BoardGameGeek. Neben der Kategorisierung lassen sich individuelle Listen anlegen, die beispielsweise für Rankings oder thematische Sammlungen genutzt werden. Diese Listen können auch ohne installierte App ganz einfach per Link teilen.

Zusätzlich stehen verschiedene Sortieroptionen zur Verfügung, etwa nach Spieldauer, Spieleranzahl oder Bewertungen der Community. So entsteht ein schneller Überblick über die eigene Sammlung. Wer neue Titel ausprobieren möchte, kann mithilfe einer Augmented-Reality-Funktion Kartongrößen virtuell darstellen. Auch die Benutzeroberfläche lässt sich anpassen, etwa mit unterschiedlichen App-Symbolen oder einem Dark Mode. Über die iCloud-Synchronisation bleibt die Sammlung geräteübergreifend verfügbar.

Version 2.0 mit neuem Design

Mit dem aktuellen Update auf Version 2.0 erhält Overboard ein umfassendes Redesign. Die Anwendung wurde auf SwiftUI umgestellt, was die Bedienung flüssiger machen soll und die Grundlage für künftige Erweiterungen bildet. Optisch setzt die App nun auf das sogenannte Liquid-Glass-Design, das sich an der aktuellen Gestaltung von iOS 26 orientiert.

Auch die Synchronisationsfunktionen wurden erweitert. Neben einer verbesserten iCloud-Anbindung gibt es nun Möglichkeiten zum Import und Export von Spielesammlungen. Damit lassen sich Bestände sichern oder unkompliziert auf ein anderes Gerät übertragen.

Der Entwickler betont, dass die neue Architektur künftige Aktualisierungen beschleunigen soll. Die App bleibt weiterhin kostenlos im App Store erhältlich und bietet optionale Trinkgeldfunktionen zur Unterstützung des Projekts.