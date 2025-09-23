SwitchBot-Thermometer mit Display und App jetzt schon ab 8 Euro

Der Hersteller SwitchBot hat seine Klimasensoren SwitchBot Meter und SwitchBot Meter Plus noch weiter im Preis reduziert. Wenn man ohnehin bereits Produkte aus dem Ökosystem des Herstellers verwendet, bekommt man hier Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren zu einem unschlagbaren Preis.

Für das Basismodell SwitchBot Meter bezahlt man bei Amazon aktuell nur noch 7,99 Euro. Die zusätzlich mit einem Komfortindikator ausgestattete Variante SwitchBot Meter Plus wird zum Preis von 10,99 Euro angeboten. Beide Sensoren funktionieren batteriebetrieben und zeigen die aktuellen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem die Vorderseite ausfüllenden Display an.

Die Rückseite der beiden Geräte ist magnetisch, sodass man sie nicht nur aufstellen, sondern beispielsweise auch einfach am Kühlschrank oder sonstigen Metallflächen befestigen kann.

Matter-Anbindung per Hub optional möglich

Grundsätzlich lassen sich die SwitchBot-Sensoren direkt über Bluetooth mit einem Smartphone und der App des Herstellers verbinden. Auf diesem Weg kann man dann beispielsweise auch Verlaufsdaten anzeigen. Wenn ein Hub von Switchbot zwischengeschaltet wird, kann man die Werte auch ortsunabhängig über das Internet abrufen. In Verbindung mit den aktuellen Hub-Modellen Hub 2 oder der Hub Mini von SwitchBot lassen sich die Sensoren auch über Matter in andere Smarthome-Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa integrieren.

Der SwitchBot Hub Mini wird zum Preis von 69,99 Euro angeboten und verfügt zusätzlich zu seinen Basisfunktionen über einen integrierten IR-Sender. Der 79,99 Euro teure Hub 2 von SwitchBot hat ein Display integriert und ist ebenfalls mit einem IR-Sender sowie einem ins Anschlusskabel integrierten Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgestattet. Seit kurzer Zeit hat SwitchBot zudem mit dem Hub 3 einen weiteren Matter-Hub im Programm, der mit erweiterten Funktionen wie einem Fernbedienungs-Drehregler ausgestattet ist.

Eine vollständige Liste aller SwitchBot-Produkte, die sich in Verbindung mit diesen Geräten in Matter-Systeme integrieren lassen, könnt ihr hier beim Hersteller abrufen.