Osmo 360: DJI stellt eigene 360°-Kamera mit 8K-Auflösung vor

Konkurrenz für Insta360: Mit der Osmo 360 bringt DJI erstmals eine eigene Kamera für vollsphärische Aufnahmen auf den Markt. Im Vergleich zu bisherigen 360°-Kameras soll vor allem die Kombination aus großem 1-Zoll-Sensor und hoher Videoauflösung in 8K überzeugen.

Ab sofort für 480 Euro erhältlich

Zum Einsatz kommt dabei ein speziell entwickelter quadratischer HDR-Bildsensor, der effizienter arbeitet als herkömmliche rechteckige Varianten. Durch die gleichmäßige Ausnutzung der Sensorfläche ergibt sich eine höhere Bildqualität bei gleichzeitig reduziertem Stromverbrauch. Die Kamera wiegt nur 183 Gramm und kombiniert zwei dieser Sensoren in einem kompakten Gehäuse.

Die Osmo 360 unterstützt native 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und erreicht dabei eine Betriebszeit von bis zu 100 Minuten. Für besonders flüssige Videos sind auch Aufnahmen mit 8K bei 50 Bildern pro Sekunde möglich. Im Action-Kameramodus kann die Osmo 360 als Einzelobjektivkamera genutzt werden und liefert 5K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde bei einem Sichtfeld von bis zu 170 Grad.

Zubehör und Kombination mit DJI-Systemen

Neben der hohen Auflösung bietet die Kamera mehrere Funktionen und Zubehör-Optionen für unterschiedliche Aufnahmesituationen. Dazu zählen ein unsichtbarer Selfie-Stick, Gesten- und Sprachsteuerung sowie ein Zeitlupenmodus mit 4K bei 100 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ermöglicht außerdem hochauflösende Standbilder mit bis zu 120 Megapixeln. Die Bildstabilisierung erfolgt softwaregestützt über HorizonSteady und RockSteady 3.0. Mithilfe der DJI-Apps lassen sich 360°-Aufnahmen nachträglich bearbeiten. Für Aufnahmen in Bewegung ist auch eine automatische Motivverfolgung vorhanden.

Die Osmo 360 ist mit Zubehör der DJI-Action-Serie kompatibel und bietet Anschlussmöglichkeiten für DJI-Funkmikrofone ohne zusätzlichen Empfänger. Der interne Speicher beträgt 105 Gigabyte. Der integrierte Akku lässt sich in rund zwölf Minuten zur Hälfte aufladen.

DJI bietet die Osmo 360 in zwei Ausstattungsvarianten an. Die Standardversion kostet 479,99 Euro. Ein Bundle mit zusätzlichem Zubehör ist für 629,99 Euro erhältlich. Beide Ausführungen sind über den DJI-Store und ausgewählte Fachhändler verfügbar. Auch ein breites Sortiment an Zubehör wird separat angeboten.



Update: Die ersten Reviews trudeln ein