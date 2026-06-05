Die neue Version von Siri ist möglicherweise auch mit zwei Jahren Verspätung noch ein klein wenig Baustelle. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman weist darauf hin, dass Apple die verbesserte Sprachassistentin intern weiterhin als „Beta“ und „Vorschauversion“ führt und sich dies möglicherweise auch bis zum Herbst nicht ändern wird.

Auch die Originalversion von Siri war nach ihrem Start über einen längeren Zeitraum hinweg noch als Beta gekennzeichnet und Apple hatte auch nach dem Start von Apple Intelligence vor zwei Jahren einzelne Funktionen als Vorschauversion deklariert.

Apples ursprüngliche Ankündigung von Siri 2.0

Apple plant wohl ausgedehnte Testphase

Aber auch wenn die mit iOS 27 erwarteten Siri- und KI-Funktionen größtenteils schon vor zwei Jahren angekündigt wurden, sind unsere Erwartungen diesbezüglich ohnehin verhalten. Apple baut hier derart viel um, dass eine erweiterte Testphase im großen Rahmen zu erwarten und vermutlich auch sinnvoll ist. Der spannendste Teil der für Montag Abend erwarteten Ankündigung dürfte weniger sein, ob Apple noch irgendwo ein Beta-Etikett aufklebt, sondern ob die Neuerungen vom Start weg auch über die USA hinaus verfügbar sind.

Gurman wirft auch die Möglichkeit ins Rennen, dass Apple zunächst eine Art Warteliste für die Erweiterungen einführt. Nutzer könnten dann selbst entscheiden, ob sie bestimmte Funktionen schon vorab nutzen und testen wollen.

KI-Chats sollen über iCloud synchronisieren

Wir haben bereits darüber berichtet, dass Apple mit iOS 27 wohl eine eigenständige Siri-App anbieten wird, die sich von ihrer Art und ihren Funktionen her mit KI-Apps wie ChatGPT vergleichen lässt.

So soll die Siri-App aussehen (Bild: Bloomberg)

Frühere Gespräche sollen sich wahlweise als Liste oder in einer Kachelansicht darstellen und über iCloud zwischen mehreren Geräten synchronisieren lassen. Für die Verwaltung älterer Konversationen sei eine automatische Löschfunktion vorgesehen. Nutzer könnten selbst festlegen, ob Gespräche nach 30 Tagen, nach einem Jahr oder überhaupt nicht entfernt werden sollen.