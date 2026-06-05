Wenn ihr regelmäßig mit dem Camper unterwegs seid, könnt ihr mal einen Blick auf das Reisetagebuch CaraTrip werfen. Die App richtet sich nach Angaben ihrer Entwickler an Wohnmobilfahrer, Caravan-Nutzer und Vanlife-Fans und soll dabei helfen, Reisen zu dokumentieren, wichtige Orte festzuhalten und Fahrzeugdaten zentral zu verwalten.

Als zentrale Funktion bietet die App ein digitales Reiselogbuch, in dem man einzelne Etappen, Stopps und persönliche Notizen erfassen kann. So sollen sich zurückliegende Reisen auch nach längerer Zeit nachvollziehen lassen. Zusätzlich lassen sich Stellplätze, Campingplätze und andere Orte mitsamt Notizen, etwa zu Übernachtungspreisen, speichern, um diese später wiederzufinden oder erneut anzusteuern.

Orte, Reisen und Fahrzeuge verwalten

Neben der Reisedokumentation bietet die App auch Funktionen zur Fahrzeugverwaltung. In einer digitalen Fahrzeugakte lassen sich Informationen, Termine und Aufgaben hinterlegen. Zudem stehen Checklisten zur Verfügung, die bei der Vorbereitung neuer Reisen unterstützen sollen.

Nach ihren eigenen Angaben legen die Entwickler besonderen Wert auf den Schutz der vom Nutzer eingegebenen Daten. Diese würden standardmäßig nur lokal auf dem jeweiligen Gerät gespeichert. Eine Verarbeitung persönlicher Informationen auf eigenen Servern finde nicht statt.

Auf Wunsch lassen sich die Daten über iCloud zwischen mehreren Geräten synchronisieren. Die Entscheidung zwischen lokaler Speicherung und Cloud-Abgleich liegt dabei vollständig bei den Nutzern.

Soll kostenlos bleiben

CaraTrip wird derzeit kostenlos angeboten und ist für iPhone, iPad und Mac erhältlich. Wir haben bei den Entwicklern nachgefragt, ob und in welchem Umfang eine zukünftige Monetarisierung geplant ist. Grundsätzlich soll die App dauerhaft kostenlos bleiben. Man könne sich langfristig jedoch vorstellen, beispielsweise Werbung, die sich per Einmalkauf entfernen lässt oder besondere Premium-Erweiterungen anzubieten. Entstanden sei die App, weil die Entwickler selbst regelmäßig mit dem Wohnmobil unterwegs sind und einen entsprechenden Bedarf gesehen haben.