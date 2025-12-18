Jackery Explorer 300D: Leistungsfähiger Zusatzakku mit Tragegriff

Das Angebot Mini-Powerstations wächst weiter. So richtig weiß man bei diesen Geräten gar nicht, ob man sie überhaupt noch als Powerstation bezeichnen kann oder lediglich einen großen Zusatzakku vor sich hat. Zuletzt haben wir in dieser Kategorie die Modelle Bluetti 10 Mini und die EcoFlow Trail vorgestellt. Mit der Jackery Explorer 300D ist nun ein weiterer Neuzugang in dieser Kategorie zu verzeichnen.

Die Jackery Explorer 300D verfügt über eine Kapazität von 288 Wattstunden. Im Inneren arbeitet ein LiFePO4-Akku, auf dessen Basis die Powerstation bis zu 300 Watt Leistung bereitstellen kann. Der Strombezug ist mithilfe von insgesamt drei USB-C-Anschlüssen, die jeweils bis zu 140 Watt liefern, sowie über eine USB-A-Buchse und eine „Autosteckdose“ möglich. Zudem verfügt das Gerät über eine integrierte Spotlampe. Aufladen kann man die Explorer 300D über USB-C, im Auto oder mit Solarmodulen.

Ausschließlich DC-Anschlüsse vorhanden

Neben den Leistungsdaten ist auch ein genauer Blick auf die verfügbaren Anschlussmöglichkeiten empfehlenswert, wenn man sich ein Modell aus dieser Kategorie zulegen will. Während Geräte wie die neue Jackery oder das Trail-Modell von EcoFlow mit einem klassischen Smartphone-Akku vergleichbar, ausschließlich über DC-Anschlüsse verfügen, haben schon minimal größere und ebenfalls noch sehr gut transportable Geräte wie die Bluetti 10 Mini auch eine klassische AC-Steckdose an Bord. Auch wenn die darüber verfügbare Ausgangsleistung begrenzt ist, werden damit deutlich mehr Anwendungsbereiche abgedeckt.

Jackery begründet den Wegfall der AC-Steckdose auch mit den durch die Verwendung eines Wechselrichters nicht vermeidbaren Umwandlungsverlusten. Zudem könne man auf einen integrierten Lüfter verzichten.

Das Gewicht der Jackery Explorer 300D wird mit rund 2,5 Kilogramm angegeben. Ein nettes Detail ist das mitgelieferte USB-C-Kabel, das sich zugleich als Tragegriff für das Gerät verwenden lässt.

Das Produktvideo ist derzeit nur auf Japanisch verfügbar

Die neue Powerstation von Jackery soll ab dem 23. Dezember erhältlich sein. Im Rahmen der Produkteinführung wird der offizielle Verkaufspreis bis zum Jahresende von 239 Euro auf 179 Euro gesenkt.