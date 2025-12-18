Selfix will iPhone 17 um Selfie-Display und Speicher erweitern

Ein neues Hüllenkonzept für das iPhone 17 soll zwei Einschränkungen aktueller Geräte umgehen: Der Hersteller Dockcase kündigt mit Selfix eine Schutzhülle für die iPhone-17-Pro-Familie an, die sowohl die Nutzung der rückseitigen Kamera für Selbstporträts erleichtern als auch den internen Speicher erweitern soll. Der Marktstart ist über eine Kickstarter-Kampagne geplant.

Rückseitiges Display für Selbstporträts

Kernfunktion von Selfix ist ein integriertes Touchdisplay auf der Rückseite der Hülle. Der 1,6 Zoll große AMOLED Bildschirm zeigt das Kamerabild der Hauptkamera in Echtzeit an. Nutzer können sich so beim Fotografieren selbst sehen und den Bildausschnitt kontrollieren, ohne auf die Frontkamera angewiesen zu sein. Diese bietet beim iPhone 17 zwar solide Ergebnisse, bleibt technisch aber hinter dem rückseitig angebrachten Kameras zurück.

Durch die Nutzung der rückseitigen Kamera sollen auch Funktionen wie Nachtmodus, Ultraweitwinkel und optischer Zoom für Selbstporträts verfügbar sein. Das Display dient ausschließlich der Vorschau und erfordert laut Hersteller keine zusätzliche App. Ein mechanischer Schalter an der Hülle aktiviert das System und ermöglicht Aufnahmen ohne weitere Einrichtung. Eine Idee, die wir so ähnlich schon mal gesehen haben:

Spielerei mit Praxisnutzen: Selfie-Monitor für das iPhone

Speichererweiterung per microSD-Karte

Neben dem Zusatzdisplay integriert Selfix einen microSD-Kartenslot. Unterstützt werden Speicherkarten bis zu einer Kapazität von 2 Terabyte. Die Datenübertragung erfolgt über gängige UHS I Standards, wodurch auch schnelle Kartenformate genutzt werden können. Ziel ist es, Fotos und Videos direkt extern zu speichern und den internen Gerätespeicher zu entlasten.

Der Hersteller positioniert die Lösung als flexible Alternative zu den festen Speicherstufen der iPhones. Die Karten lassen sich austauschen und auch außerhalb des Geräts weiterverwenden. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C-mit Unterstützung für Power Delivery bis 100 Watt, sodass Laden und Nutzung parallel möglich sein sollen.

Selfix besteht aus TPU Material und wird in mehreren Farbvarianten angeboten. Die Hülle erhöht die Bautiefe des iPhones auf rund 17 Millimeter. Preise und ein genauer Starttermin sollen zu Beginn der Kickstarter-Kampagne bekanntgegeben werden.