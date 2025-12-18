iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 051 Artikel

Speichererweiterung per microSD-Karte

Selfix will iPhone 17 um Selfie-Display und Speicher erweitern
Artikel auf Mastodon teilen.
7 Kommentare 7

Ein neues Hüllenkonzept für das iPhone 17 soll zwei Einschränkungen aktueller Geräte umgehen: Der Hersteller Dockcase kündigt mit Selfix eine Schutzhülle für die iPhone-17-Pro-Familie an, die sowohl die Nutzung der rückseitigen Kamera für Selbstporträts erleichtern als auch den internen Speicher erweitern soll. Der Marktstart ist über eine Kickstarter-Kampagne geplant.

Rückseitiges Display für Selbstporträts

Kernfunktion von Selfix ist ein integriertes Touchdisplay auf der Rückseite der Hülle. Der 1,6 Zoll große AMOLED Bildschirm zeigt das Kamerabild der Hauptkamera in Echtzeit an. Nutzer können sich so beim Fotografieren selbst sehen und den Bildausschnitt kontrollieren, ohne auf die Frontkamera angewiesen zu sein. Diese bietet beim iPhone 17 zwar solide Ergebnisse, bleibt technisch aber hinter dem rückseitig angebrachten Kameras zurück.

Durch die Nutzung der rückseitigen Kamera sollen auch Funktionen wie Nachtmodus, Ultraweitwinkel und optischer Zoom für Selbstporträts verfügbar sein. Das Display dient ausschließlich der Vorschau und erfordert laut Hersteller keine zusätzliche App. Ein mechanischer Schalter an der Hülle aktiviert das System und ermöglicht Aufnahmen ohne weitere Einrichtung. Eine Idee, die wir so ähnlich schon mal gesehen haben:

Speichererweiterung per microSD-Karte

Neben dem Zusatzdisplay integriert Selfix einen microSD-Kartenslot. Unterstützt werden Speicherkarten bis zu einer Kapazität von 2 Terabyte. Die Datenübertragung erfolgt über gängige UHS I Standards, wodurch auch schnelle Kartenformate genutzt werden können. Ziel ist es, Fotos und Videos direkt extern zu speichern und den internen Gerätespeicher zu entlasten.

Selfix Standard

Der Hersteller positioniert die Lösung als flexible Alternative zu den festen Speicherstufen der iPhones. Die Karten lassen sich austauschen und auch außerhalb des Geräts weiterverwenden. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C-mit Unterstützung für Power Delivery bis 100 Watt, sodass Laden und Nutzung parallel möglich sein sollen.

Selfix besteht aus TPU Material und wird in mehreren Farbvarianten angeboten. Die Hülle erhöht die Bautiefe des iPhones auf rund 17 Millimeter. Preise und ein genauer Starttermin sollen zu Beginn der Kickstarter-Kampagne bekanntgegeben werden.

Produkthinweis
Rollei Easy Creator Selfie Monitor 3,97" Smartphone Rückkamera Magnetisch Vlog Bildschirm für iPhone und Android für... 55,08 EUR 59,00 EUR

18. Dez. 2025 um 14:18 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Was für ein absurder Quatsch, einfach das iPhone direkt mit ausreichend Speicher kaufen und die neue geniale Selfie Kamera nutzen, wer denkt sich sowas aus und ist der Meinung, dass die Welt darauf gewartet hat?

    Antworten Melden

    • Auch die neue geniale selfiekamera ist schlechter als die rückwärtige kamera

      Antworten Melden

    • Kann man so sehen, klar. Man kann neue Zubehörideen auch schnell als Quatsch abtun und gedanklich direkt zur Seite legen. Gleichzeitig gibt es heute ziemlich viele Menschen, die mit Selfies, Videos und Social Media Inhalten Geld verdienen oder zumindest sehr ernsthaft daran arbeiten. Für die ist es eben nicht egal, welche Kamera sie nutzen können und wie viel Material sie unterwegs speichern.

      Für diese Zielgruppe kann es spannend sein, die bessere Hauptkamera auch für Selbstaufnahmen zu verwenden und den Speicher flexibel zu erweitern, ohne gleich das teuerste iPhone kaufen zu müssen. Ob man das selbst braucht, steht auf einem anderen Blatt. Albern finden darf man es trotzdem, aber ganz ohne Zielgruppe ist die Idee sicher nicht entstanden.

      Antworten Melden

      • Und die erwähnten Profis nutzen dann für ihre Profi-Bilder dieses komische runde Display zur Beurteilung von Bildinhalt, Ausleuchtung usw.? Kann ich mir schwer vorstellen, das dürfte ja noch nicht mal HDR-fähig sein.

        Also die angepeilte Zielgruppe ist mir nach wie vor nicht ersichtlich. Aber der Anbieter wird sich sicherlich irgendwas dabei gedacht haben ;)

      • Finde ich nicht, in meinen Augen einfach absurd… und wird sicherlich nicht günstiger sein, als die größere Speicherkapazität zu kaufen.

  • Ich verstehe den Sinn nicht so wirklich, vor allem für die 17er Reihe. Ausgerechnet jetzt, da das iPhone auch eine 48 MP-Selfie-Kamera hat? Und dann ein rundes Display auf der Rückseite, welches natürlich nicht das ganze Bild/Foto darstellt? Es gibt doch auch MagSafe-Selfie-Mirror für die Rückseite für 3€. Wie immer gilt: Wem’s gefällt und wer einen Nutzen aus dem Produkt ziehen kann, darf gerne zugreifen. Ich sehe hier gar kein Potential.

    Antworten Melden

  • Selfie mit optischen Zoom :o/

    Das dürfte ja herrlich aussehen. Bitte 8x bevorzugen.

    Das braucht nun wirklich keiner.

    Dann lieber aufs faltbare iPhone warten. Da geht das dann einfacher.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43051 Artikel in den vergangenen 6683 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven