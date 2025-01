eBike Flow von Bosch künftig enger an Komoot angebunden

Es gibt gute und schlechte Nachrichten für Besitzer eines eBikes mit Bosch-Motor. Die App eBike Flow und die zugehörigen Antriebe werden einmal mehr mit neuen Funktionen ausgestattet. Allerdings fällt die Unterstützung für ältere Modelle der Apple Watch weg.

Bosch intensiviert seine Zusammenarbeit mit Komoot und hat die in der Wander- und Fahrradnavigations-App verfügbare Funktion „Live Sync“ in seine eBike-App integriert.

„Live Sync“ war früher als „An Gerät senden“ bekannt. Komoot hat den Namen der Funktion im vergangenen Jahr nicht nur geändert, weil das cooler klingt, sondern die Funktion auch technisch optimiert und besser erreichbar gemacht. Bislang stand hier Garmin mit seinen Navigationslösungen im Fokus, diese Integration wird nun um das eBike-System von Bosch ergänzt.

Die erweiterte Integration soll dafür sorgen, dass sich die mit Komoot geplanten Routen einfacher und schneller in der eBike-App von Bosch öffnen und verwenden lassen. Wenn man die Routenplanung in der Komoot-App abgeschlossen hat, steht dort zukünftig die Option „„Navigiere mit Bosch eBike Flow“ zur Verfügung. Sobald eine Route an die Bosch-App übertragen wurde, wird man von dieser per Push-Benachrichtigung auf deren Verfügbarkeit hingewiesen und kann direkt starten.

Die Funktion ist zudem für Gruppenfahrten optimiert, sodass der Organisator die Route direkt über Komoot an alle Teilnehmer senden kann. Diese erhalten dann jeweils ebenfalls eine Push-Benachrichtigung und können sofort starten. Die Funktion soll Anfang Februar für alle Nutzer verfügbar sein. Vermutlich wird hierfür auch noch ein korrespondierendes Update für die Komoot-App benötigt.

Apple Watch künftig erst ab Series 4 unterstützt

Bosch macht derweil darauf aufmerksam, dass die Apple Watch von der App eBike Flow künftig nur noch ab der im Jahr 2018 vorgestellten Series 4 unterstützt wird. Für ältere Modelle der Uhr werden keine weiteren Updates der App mehr bereitgestellt. Dies sei nötig, um ein einzigartiges Erlebnis in Sachen Funktionalität und Leistung zu ermöglichen.