Geheimtipp „Kennzeichen Wiki“: Nette App zur Nummernschild-Recherche

„LDS, das war ja klar…“ – wer regionale Vorurteile abbauen beziehungsweise verstärken möchte, der sollte sich die kostenfreie iPhone-App Kennzeichen Wiki laden. Diese sieht gut aus, verortet andere Verkehrsteilnehmer in wenigen Sekunden und steht kurz vor einer größeren Aktualisierung.

Mit einem geplanten Update zum 27. Januar 2025 wird die App um zwei neue Länder erweitert. Die Anwendung, die bisher auf die Identifikation deutscher Kfz-Kennzeichen spezialisiert war, wird nach Angaben des Entwicklers Yannick Lung künftig auch Kennzeichen aus Österreich und der Schweiz erfassen können. Nutzer sollen damit in der Lage sein, die Herkunft von Kennzeichen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zu recherchieren.

Das Update soll vor allem Reisende ansprechen, die sich beispielsweise bei Fahrten in den Alpenländern über regionale Kennzeichen informieren möchten. Neben der geografischen Zuordnung bietet die App detaillierte Informationen wie das Einführungsjahr der Kennzeichen sowie die dazugehörigen Wappen. Alle Daten werden laut Angaben des Entwicklers übersichtlich auf einer interaktiven Karte dargestellt.

Freihändige Nutzung

Eine der hervorstechenden Funktionen der App ist die Integration von Siri. Diese soll es ermöglichen, Kennzeichen während der Fahrt per Sprachbefehl zu identifizieren, ohne dass das iPhone dafür in die Hand genommen werden muss. Damit richtet sich die App an Nutzer, die etwa mit der Familie unterwegs sind und Fragen zu Kennzeichen spontan klären möchten.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Datenschutz. Laut Lung wird sowohl auf Werbung als auch auf ein Nutzer-Tracking verzichtet, wodurch die App ohne externe Datenerfassung auskommt.

Funktionsumfang und Zielgruppe

Neben den neuen Ländererweiterungen bietet die App bereits eine Reihe weiterer Funktionen. Nutzer können Kennzeichen auf einer Karte markieren, deren Entfernung zum eigenen Standort messen und Informationen zu Regionen wie Einwohnerzahl und Fläche abrufen. Zusätzlich gibt es Filteroptionen, um etwa Sonder- oder auslaufende Kennzeichen gezielt anzeigen zu lassen.

Der Entwickler beschreibt die Zielgruppe als vielseitig. Von Autofans über Reisende bis hin zu Sammlern könnten verschiedene Nutzergruppen von der App profitieren. Durch die Offline-Verfügbarkeit der Daten und regelmäßige Updates bleibt die App auch ohne ständige Internetverbindung einsetzbar.