SwiftKey: Microsoft stampft Tastatur-App ein (noch steht der Download)

Was iPhone-Nutzer angeht werden diese SwiftKey noch so lange nutzen können, wie die Zusatz-Tastatur mit Apples iOS-Betriebssystem zusammenarbeitet oder bis zur manuellen Entfernung vom Gerät. Ein weiterer Support bzw. weitere Software-Aktualisierungen plant Microsoft jedenfalls nicht mehr.

Was SwiftKey angeht, trennt sich Microsoft hingegen ausschließlich von der iOS-Version. So wird der Konzern nicht nur die Android-Ausgabe der Tastatur weiter unterstützen, sondern die SwiftKey-Technologien auch zukünftig als Basis für das Windows-Touch-Keyboard nutzen.

Offiziell gibt Microsoft lediglich an, sich dafür entschieden haben den Support für Microsoft SwiftKey für iOS einzustellen, bedankt sich für die Nutzung des Produktes und hält Bestandskunden dazu an die Webseite data.swiftkey.com zu besuchen, um hier die weitere Nutzung der persönlichen Daten zu verwalten.

Demnach wird die SwiftKey-Applikation zum 5. Oktober, also am kommenden Mittwoch aus dem App Store entfernt und vollständig eingestellt. Anwender, die SwiftKey noch nicht geladen haben aber noch ausprobieren oder nutzen möchten, haben also noch eine Woche Zeit, um die App schnell noch auf dem eigenen Gerät zu sichern.

